Lahko bi rekli, da je sprememba edina stalnica v kultni zasedbi The Cure. Edini član, ki v njej vztraja od začetka, je prepoznavni pevec Robert Smith, medtem ko so se preostali glasbeniki pogosto menjavali. Še najbolj zvest Smithu in skupini je bil basist Simon Gallup, ki se je The Cure pridružil leta 1979, nato leta 1982 skupino zapustil in se vanjo vrnil leta 1984.

The Cure leta 1987: v sredini je pevec Robert Smith, za njim stoji Simon Gallup. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Vse od takrat je ostal v skupini, ki je posnela vrsto zimzelenih uspešnic, kot so Just Like Heaven, Lullaby in Friday I'm In Love.

Ta konec tedna pa je Gallup s kratkim sporočilom na Facebooku najavil, da je skupino zapustil. "Z rahlo težo v srcu sporočam, da nisem več član The Cure! Želim jim vso srečo."

Pod zapisom se je vsul plaz komentarjev razočaranih oboževalcev, eden med njimi je Gallupa vprašal, ali je z njim vse v redu, ta pa je odgovoril: "Dobro sem, imam pa dovolj izdajstva."

With a slightly heavy heart I am no longer a member of the Cure ! Good luck to them all ... Posted by Simon Gallup on Saturday, August 14, 2021

Kaj točno je bil glavni vzrok za njegov odhod, za zdaj ni jasno. Pevec skupine Robert Smith je leta 2019 v intervjuju za NME sicer dejal, da med njim in Gallupom vlada "res dobro ravnotežje," čeprav je bilo v preteklosti v njunem odnosu tudi nekaj sporov.

"Zame je bil srce skupine vedno Simon, ki je tudi od nekdaj moj najboljši prijatelj," je dejal Smith, "nenavadno se mi zdi, da je bil v vseh teh letih pogosto spregledan. Ne daje intervjujev in se ne izpostavlja, obenem pa je absolutno nepogrešljiv pri tem, kar počnemo."

