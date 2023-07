Taylor Swift podira rekorde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška pevka Taylor Swift je z albumom Speak Now (Taylor's Version) na glasbenih lestvicah že podrla več rekordov. Njen album se je uvrstil na prvo mesto ameriške lestvice albumov, s čimer je 33-letna pevka hkrati postala prva ženska v zgodovini z istočasno štirimi albumi na lestvici Top 10, je objavila ameriška revija Billboard.

Speak Now (Taylor's Version) je dvanajsti album Swiftove, ki se je uvrstil na vrh ameriških glasbenih lestvic. S tem je prehitela Barbro Streisand, ki je do zdaj imela največ albumov na prvem mestu lestvic v ZDA, in sicer 11.

Poleg Speak Now (Taylor's Version) so na ameriških lestvicah trenutno še pevkini albumi Midnights, ki je na petem mestu, Lover na sedmem mestu in Folklore, ki zaseda deseto mesto.

Foto: Guliverimage

Pred Swiftovo sta imela istočasno štiri albume na lestvici Top 10 le trobentač Herb Alpert in pevec Prince. Pri drugem je to bilo po njegovi po smrti leta 2016.

Speak Now (Taylor's Version) je nova različica že posnetega albuma Speak Now iz leta 2010. Zaradi spora s svojo nekdanjo glasbeno založbo se je Swiftova odločila, da bo ponovno posnela svoje stare albume in s tem prosto razpolagala s pravicami.

Oglejte si še: