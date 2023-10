Tako so slišati Joker Out z 12 tisoč spremljevalnimi vokali #video

Skupina Joker Out je po uspešnem in razprodanem koncertu v Stožicah izdala različico pesmi Sunny Side of London v živo, s katero so začeli takratni koncert in jo zapeli skupaj s kar 12 tisoč spremljevalnimi vokali.

Njihov največji samostojni koncert v karieri, na katerega so se pripravljali več kot leto dni, je bil razprodan že tedne vnaprej. Začeli so ga s svojo najnovejšo pesmijo Sunny Side of London in med merjenjem glasnosti kričanja občinstva zabeležili rekord 127,9 decibela.

Kako so slišati Joker Out z množico spremljevalnih vokalov, si oglejte v spodnjem posnetku:

Pridružili so se jim člani Magnificovega benda

Pri izvedbi pesmi so se Bojanu Cvjetićaninu, Nacetu Jordanu, Janu Petehu, Krisu Guštinu in Juretu Mačku na odru pridružili trobentač Luka Ipavec, saksofonist Matej Kužel in pozavnist Domen Gantar. Ti so sicer člani spremljevalnega benda Magnifica.

Na dvournem koncertu se je zbralo 12 tisoč oboževalcev iz kar 27 različnih držav, med drugim tudi štirje s Fidžija.

Stožicam bodo zdaj sledili še razprodani koncerti v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu, Varšavi, Pragi, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Vroclavu, Poznanju in številnih drugih mestih po Evropi. V Sloveniji jih lahko letos ujamete še v Celju, Mariboru in Novem mestu.

