Skupina Mi2 sporočila žalostno vest: poslovil se je njihov sodelavec

Umrl je sodelavec skupine Mi2 in član ekipe Alen Vranič, ki je bil bolj znan pod vzdevkom Mikro, so na družbenem omrežju Facebook sporočili člani skupine Mi2.

"Dobro 'šraufaj' tam zgoraj, naš veliki Mikro. Hvala za vse, kar si nam dal, in hvala, da si bil del naše družine. Za vedno," so se v čustvenem zapisu pokojnemu Alenu Vraniču - Mikru v slovo na družbenem omrežju poklonili člani slovenske rock skupine Mi2.

Vranič je bedel nad monitoringom, ozvočenjem in umetniškim uprizarjanjem skupine, so sporočili iz skupine. Kot nepogrešljivi del ekipe je na poti ene najuspešnejših slovenskih zasedb pustil velik pečat.

Od nekdanjega člana ekipe Mi2 so se poslovili številni komentatorji in tudi nekatere druge slovenske skupine. "Vsak zvok od tu dalje si zdaj tudi ti. In vsaka tišina si ti. Ker če zvoka ne objame tišina, tudi zvok ne more obstajati" ter "Si lahko mislim, da poleg bolečine in praznine ostaja z vami nešteto zgodb, ki ne bodo nikoli šle v pozabo," sta bila samo ena izmed odzivov.

"Srce se nam trga. Krasen človek. Manjkal boš zelo. Iskreno sožalje svojcem, prijateljem in sodelavcem," so pod objavo zapisali člani skupine Tabu.