Na dražbo več kot 30 oblek Arethe Franklin

Avkcijska hiša Julien's Auctions bo slabe tri mesece po smrti Arethe Franklin na dražbo dala več kot 30 oblek legende soul glasbe. Dražba bo 10. novembra v New Yorku. Izklicne cene za posamezne obleke se gibljejo med 800 in 4000 dolarji.

Z dražbo se želijo pokloniti "največji ameriški pevki vseh časov". Aretha Franklin je bila sicer znana tudi kot modna ikona oziroma "kraljica stila".

Med drugim bo na dražbo dana bela svilena obleka z zlatim okrasom, ki jo je pevka leta 1997 nosila na inavguraciji ameriškega predsednika Billa Clintona. Ponudili bodo tudi z bleščicami obšito obleko z živordečo jopico modnega oblikovalca Arnolda Scaasija, ki jo je nosila na koncertu leta 1991 v newyorški Radio City Music Hall. Obleka je ocenjena na 3000 dolarjev.

Svetovna glasbena ikona je umrla 16. avgusta na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. Stara je bila 76 let. V več desetletij dolgi karieri je nanizala mnoge uspešnice, med njimi Respect in (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Dobitnica 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.