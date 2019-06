Marija Šerifović prihaja v Ljubljano

Oglasno sporočilo

KDAJ? V petek, 18. 10. 2019. KJE? Hala Tivoli.

Foto: PROMO Aprila letos je razprodala zagrebško Cibono, še prej pa beograjsko Stark Areno in sarajevski stadion Koševo, letošnjega maja pa je že šestič zapored razprodala beograjski Sava Centar. Končno je prišel čas, da Marija napolni ljubljansko Halo Tivoli in razveseli oboževalce z nepozabnimi uspešnicami svoje uspešne kariere.

Marija že več kot 15 let navdušuje s svojim vokalom ter seveda s prepričljivo in močno čustveno interpretacijo. Marija je izdala pet studijskih albumov ter številne uspešnice – nedvomno je občinstvu najbližja Molitva, s katero je leta 2007 osvojila prvo mesto na tekmovanju Pesem Evrovizije na Finskem. Poleg Molitve je Marija poslušalce prepričala tudi z uspešnicami Svoja i tvoja, Sama i nervozna, Pametna i luda, Nije ljubav to – Marija je z njimi splezala na vrh regionalne pop scene. To potrjuje tudi veliko število razprodanih koncertov v regiji – leta 2018 je razprodala 20 večjih dvoran, koncerta v beograjski Areni ter na sarajevskem stadionu Koševo pa predstavljata krono njenih dosedanjih dosežkov.

Občinstvo poje na koncertu Marije Šerifović, poglejte video:

Marija pravi, da je talent podedovala po materi Verici, eni od najbolj priljubljenih pevk srbske narodne glasbe, dedek in babica, ki sta prepevala starogradske pesmi, pa sta prav tako pustila močan pečat na odraščajoči Mariji in prispevala k njenemu današnjemu uspehu.

Foto: PROMO Velike popularnosti v regiji ni dosegla le zaradi vokalnih sposobnosti, ampak tudi zaradi zanimivega značaja – slovi kot brezkompromisna oseba.

Marijin aprilski koncert v dvorani Cibona ni navdušil le zaradi odličnega, produkcijsko dovršenega šova, ampak tudi zaradi čustvenih reakcij občinstva, njenega strastnega nastopa in neverjetnega glasbenega talenta, ki ga razdaja občinstvu.

V Hali Tivoli bomo v petek, 18. oktobra 2019, zagotovo doživeli edinstven glasbeno vizualni spektakel, podprt s čustvi.

Omejeno število vstopnic EARLY BIRD je v prodaji od ponedeljka, 3. junija 2019, od 10. ure v sistemu eventim.si.

EARLY BIRD CENE:

Parter | 19,90 EUR

Tribuna | 23,90 EUR

Naročnik oglasnega sporočila je Mars Music.