Kar 30 slovenskih izvajalcev nominiranih za regionalne glasbene nagrade

V preteklih dveh izvedbah se je na nagradah MAC zbralo več kot 450 zvezdnikov iz celotne regije, podelitev je predvajalo sedem TV-postaj v šestih državah, občinstvo, ki je glasovalo, pa je z vseh koncev sveta oddalo več kot pet milijonov glasov, so sporočili organizatorji podelitve in dodali, da so nagrade MAC v kratkem času prerasle v "največji in najprestižnejši glasbeni dogodek v regiji".

Letos se za nagrade MAC poteguje 30 slovenskih izvajalcev, med njimi je znova Senidah, ki je v letu 2020 osvojila nagrado za trap skladbo leta (Mišići), istega leta prejela tudi nagrado golden MAC, leta 2019 pa je bila njena skladba Slađana po glasovih občinstva razglašena za najboljšo hip-hop/rap skladbo. Letos ima Senidah štiri nominacije, s skladbo Behute pa tekmuje kar v treh kategorijah.

Med nominiranci so tudi Joker Out Foto: Primož Lukežič

Kar tri nominacije so pripadle mlademu dvojcu zalagasper, ki se med drugim poteguje za naziv UNICEF album leta, raperka Masayah in pevec David Amaro pa imata po dve nominaciji. S skladbo Barve oceana se Joker Out potegujejo za zmago v kategoriji rock skladba leta, med nominiranci ne manjkajo niti izkušene domače zvezde, kot so Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Manca Špik, Vili Resnik in Gušti, za mladostno energijo in svežino pa na seznamu skrbijo LPS, MRFY, Luma, Nina Donelli, July Jones ter BQL.

Podelitev nagrad MAC bo 25. in 26. januarja v beograjski Štark Areni.

