"Jaz, Ennio Morricone, sem mrtev": ganljiva osmrtnica, ki si jo je skladatelj spisal sam #video

Da se je poslovil sloviti italijanski skladatelj Ennio Morricone, je v ponedeljek novinarjem sporočil njegov odvetnik Giorgio Assumma. Ob tem je prebral ganljivo osmrtnico, ki jo je Morricone spisal sam zase in se v njej poslovil od vseh, ki jih je imel rad.

"Jaz, Ennio Morricone, sem mrtev. To sporočam vsem mojim prijateljem, ki so bili ves čas ob meni, in tistim, ki jih že nekaj časa nisem videl. Toplo pozdravljam prav vse," je svojo osmrtnico začel velikan filmske glasbe.

Foto: Reuters

"Le en razlog je za to, da se od vseh vas pozdravljam na ta način in da želim pogreb v najožjem krogu: nočem vas motiti," je nadaljeval.

Poimensko se je spomnil nekaterih najbližjih prijateljev, ki so stali ob strani njemu in njegovi družini, in se posebej poslovil od svojih sester, otrok in vnukov: "Upam, da vedno, kako zelo jih imam rad."

"Najbolj boleče slovo" je bilo od žene Marie, s katero sta se poročila leta 1956. Foto: Getty Images

Osmrtnico je končal z najbolj intimnim slovesom. Od žene Marie, s katero je bil poročen od leta 1956, se je poslovil z besedami: "Povezovala naju je neizmerna ljubezen in resnično mi je žal, da odhajam. Najbolj boli, da se poslavljam od nje."