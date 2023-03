Ed Sheeran razkril temno ozadje nastanka novega albuma

Britanski glasbeni zvezdnik Edward Christopher Sheeran, ki je 17. februarja dopolnil 32 let, je na družbenem omrežju Instagram objavil daljše sporočilo, v katerem je pojasnil, zakaj in kako je nastajal novi album in kaj mu umetniško delo, ki ga bo izdal 5. maja, pomeni.

"Na albumu Substract sem delal desetletje in poskušal izklesati popoln akustični album, medtem ko sem pisal in snemal na stotine pesmi z jasno vizijo tega, kar sem mislil, da mora ta album biti. Nato je na začetku leta 2022 vrsta dogodkov spremenila moje življenje, moje duševno zdravje in navsezadnje način, kako sem začel gledati na glasbo in umetnost," je zapisal Sheeran.

"Pisanje pesmi je moja terapija. Pomaga mi razumeti svoja čustva. Pisal sem jih, ne da bi razmišljal o tem, kakšne bodo pesmi, samo napisal sem, kar je padlo ven. In samo v dobrem tednu dni sem nadomestil desetletje dela s svojimi najglobljimi najtemnejšimi mislimi," je še dodal.

Kot je še dodal so v roku enega meseca njegovi noseči ženi povedali, da ima tumor, brez možnosti zdravljenja. To naj bi v poštev prišlo šele po porodu. Prav tako je umrl njegov najboljši prijatelj Jamal, ki mu je kot brat, ki je nenadoma umrl in znašel se je na sodišču, kjer brani svojo integriteto in kariero tekstopisca. Zapisal je še, da se je prebijal skoz spiralo strahu, depresije in tesnobe ter se počutil, kot da se utaplja, z glavo pod gladino, gleda navzgor, a ne uspe priti do zraka.

"Kot umetniku se mi ni zdelo, da bi lahko v svet verodostojno poslal delo, ki ni natančno predstavljalo, kje sem in kako se moram izraziti na tej točki svojega življenja. Ta album je natančno to. Odpira vrata v mojo dušo. To je prvič, da ne poskušam ustvariti albuma, ki bi bil ljudem všeč, ampak samo izdajam nekaj, kar je pošteno in resnično do tega, kje sem trenutno v svojem odraslem življenju," je še zapisal britanski zvezdnik.

Kot je še povedal v ločenem posnetku, bo izvedel manjšo turnejo po britanskih in evropskih prizoriščih, ki bo edina turneja na kateri bo letos nastopil, na njej pa bo predstavil nov singel iz prihajajoče albuma. To bo Sheeranov peti samostojni album, leta 2011 je izdal albim +, 2014 album x, leta 2017 ÷ (Divide), leta 2021 album = in letošnji album - (Substract). Poleg tega je leta 2019 izdal kolaborativni album, ki ga je poimenoval No.6 Collaborations Project, med drugim pa je sodeloval še na drugih singlih svetovno znanih izvajalcev.

Preiskusil se je tudi v igralskih vodah, leta 2017 je med drugim zaigral tudi v seriji Igra Prestolov. Z ženo Cherry Seaborn se je poročil leta 2019, skupaj pa imata dve hčerki Lyro Antarctico Seaborn Sheeran in Jupiter Seaborn Sheeran.