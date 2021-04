DJ Umek upa, da bo po Ambasadi Gavioli zrasla nova Ambasada Gavioli

"Če bi imel eno željo, je to, da pod isto 'znamko' (Ambasade Gavioli) nastane nova klubska lokacija, ki bi nadaljevala to lokalno zapuščino," pravi DJ Umek.

"Še vedno se spominjam, kako sem prvič stopil na oder in zagledal morje ljudi pod seboj. Neprecenljivo," svoje spomine na legendarno diskoteko Ambasado Gavioli opiše DJ Umek. "To je klub, ki je Slovenijo in njeno sceno postavil na svetovni zemljevid," doda DJ Umek in poudari, da "so na koncu devetdesetih, torej v letih 1997–1999, tam nastopala največja imena, vrteli največji hiti in ustvarjale najboljše povezave."

Po Ambasadi, Ambasada?

DJ Umek je bil tudi eden izmed nastopajočih na dogodku v Ambasadi Gavioli, ki je bil očitno zadnji: "V čast mi je bilo vrteti tudi na zadnji poslovilni žurki in če bi imel eno željo, je to, da pod isto 'znamko' nastane nova klubska lokacija, ki bi nadaljevala to lokalno zapuščino."

Zgradba Ambasade Gavioli prodana

Objekt v Izoli, ki je več kot 20 let gostil danes že legendarno diskoteko Ambasado Gavioli, je dobil novega lastnika. Novi lastnik zgradbe je koprsko podjetje Ensol 360, ki je specializirano za gradnjo kartodromov in zabaviščnih parkov. Kaj bodo novi lastniki storili z objektom, še ni jasno.