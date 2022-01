Baby Shark prvi videoposnetek z desetimi milijardami ogledov

Ne le, da je Baby Shark najbolj gledan video na platformi, rekord je postavil novembra 2020, zdaj je tudi edini videoposnetek na spletnem mestu, ki je dosegel deset milijard ogledov.

Pesem Baby Shark osvaja z zanimivo vsebino ob zabavnih in preprostih plesnih gibih Baby Shark Dance. Postala je pravi kulturni fenomen, ki je presegel vse mejnike. Popularizirala jo je južnokorejska znamka Pinkfong, saj je njena izvedba postala viralna. Najprej v Aziji, potem še povsod drugod.

V nekem trenutku se je uvrstila celo na Billboardovo lestvico Top 40.

Pesem, ki je dolga le minuto in 21 sekund, je postala svetovni hit in več kot očitno je, da so otroci nad njo navdušeni, starši pa niti ne. Avtorji so izdelali kar nekaj izdelkov, povezanih s pesmijo, izdali so tudi knjige in igrače, pesem pa so predstavljali na različnih televizijah.

Za praznovanje najnovejšega posebnega mejnika je Pinkfong otroke po vsem svetu povabil, da svoje Baby Shark Dance trenutke delijo s podjetjem.

Preberite še: