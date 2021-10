Adele za različna razpoloženja

Adele je pred dnevi izdala novo pesem Easy on me, ki ima na YouTubu že 71 milijonov ogledov. Kot je zanjo značilno, je tudi to napisala po koncu ljubezenskega razmerja. Tokrat po koncu zakona. Poiskali smo njene uspešnice, ki so kombinacija navdiha in odpuščanja.

Grammyjeva nagrajenka Adele res zna najbolje opisati srčno bolečino po končanju razmerja. In pri tem ji ni para. Tudi njen novi singel Easy on me oziroma Prizanesi mi v nas prebuja občutke, ki jih zna le ena in edina Adele.

Ko ste nostalgični.

Uspešnica iz leta 2015 nas popelje po spominih, ko smo se dobro počutili s starimi in dobrimi prijatelji.

Ko ste razočarani.

Adele je v uspešnici iz leta 2008 popolnoma zaobjela občutek, ko ne vemo več, ali naj gremo še naprej po poti, za katero se zdi, da ne pelje nikamor.

Ko veste, da je treba storiti korak naprej.

Turning tables iz 2011 je odlična pesem za opis trenutka, ko končno spoznamo, da je treba iti naprej, ker tako, kot je, ne gre več. "Pod tvojim palcem ne morem več dihati."

Ko ste močni.

Kdo od nas si ni že kdaj zaželel, da bi nekomu rekel: "Zaželel si boš, da me nisi nikoli spoznal. Solze bodo tekle in padel boš globoko ... Požel boš tisto, kar si posejal ..." Spoznajte svojo vrednost, in gremo naprej.

Ko ste uničeni.

Zaradi njegovih besed, ki niso nikoli bile resnične, bi bolečino, ki jo le Adele zna opisati, najraje zažgal.

Ko ste samosvoji.

Drzna skladba za takrat, ko čutite, da lahko daste največ sebe in jezo do nekoga spremenite v osebno zadoščenje. "Kajti govori se, da četudi si me zapustil, nisi zadovoljen z njo in da jo boš zapustil zaradi mene."