9. Filharmonični festival baročne glasbe

Violončelistka Klara in violinistka Patricija Avšič Foto: Slovenska filharmonija

Na prvem koncertu, ki bo 12. januarja, bodo pod glasbenim vodstvom Ane Dolžan zazveneli Štirje letni časi Antonia Vivaldija, v katerih bosta kot solistki nastopili izjemno nadarjeni in odlični mladi solistki, sestri Patricija in Klara Avšič. Ob tem biseru baročne glasbe bosta ta večer zazvenela še Geminianijev Concerto grosso št. 1 v D-duru in Vivaldijev Koncert za dva violončela v g-molu.

Sopranistka Sophie Gallagher Foto: Marco Borrelli

Drugi koncert z naslovom Händel gala, ki bo 19. januarja, bo v celoti posvečen glasbi mojstra baročne opere Georga Friedricha Händla. Orkestru se bo pridružila izvrstna sopranistka Sophie Gallagher, ki bo izvedla nekaj najlepših arij iz Händlove opere Alcina. Sophie Gallagher je iz petja diplomirala na Kraljevem glasbenem kolidžu v Londonu in magistrirala na Visoki šoli za glasbo v Ženevi. Redno sodeluje z orkestrom Gli Angeli iz Ženeve, od leta 2020 pa deluje v sklopu umetniške rezidence Brera Musica Umetnostne galerije Brera v Milanu.

Na sklepnem koncertu festivala, poimenovanem Hvalnica Vsemogočnemu, ki bo 26. januarja, bodo na sporedu Vivaldijeva dela, ki jih je skladatelj ustvaril za beneško vzgojno-izobraževalno ustanovo revnih in osirotelih otrok Ospedale della Pietà, od koder so izšli številni vrhunski glasbeniki. Njihovi koncerti so bili v Vivaldijevem času pomemben del beneškega glasbenega življenja. Glavnino koncerta bosta sestavljali dve religiozni vokalno-instrumentalni skladbi Lauda Jerusalem (Hvali, Jeruzalem) in Beatus vir (Blagor človeku), v katerih bodo kot solisti nastopili pevci in pevke Zbora Slovenske filharmonije. V dveh koncertih za violino, orgle in godala se bosta kot solistki predstavili članici Orkestra Slovenske filharmonije Irina Kevorkova in Marika Przybył, orgelske dele pa bo poustvaril Tomaž Sevšek.

Dirigent Federico Maria Sardelli Foto: Michele Monasta

Zadnja dva koncerta letošnjega festivala bo vodil italijanski dirigent in flavtist Federico Maria Sardelli, izjemni poznavalec in poustvarjalec Vivaldijeve glasbe, ki je bil leta 2007 imenovan za nadaljevalca kataloga Vivaldijevih del. Uredil in posnel je številne skladateljeve skladbe, napisal več študij ter dirigiral na svetovnih premierah in snemanjih mnogih Vivaldijevih oper. Dvakrat je bil nominiran za glasbeno nagrado grammy – prvič leta 1997 za posnetek Vivaldijeve zbirke Concerti per molti stromenti, drugič pa leta 2000 za posnetek Corellijeve zbirke Concerti grossi.

Vstopnice za koncerte 9. Filharmoničnega festivala baročne glasbe lahko kupite prek spleta ali na blagajni Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 vsak delavnik od 11. do 13. ure in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom. T +386 1 24 10 800 E info@filharmonija.si www.filharmonija.si

