Ob materinskem dnevu izšle uspavanke, ki opolnomočijo in pomirijo tudi mamice

Zavarovalnica Vita je ustvarila prve uspavanke, ki z melodijo pomirijo dojenčka, s predelanimi besedili pa nudijo podporo mamici v poporodnem obdobju. Deset zimzelenih ljudskih pesmi, kot sta Jaz sem mala roža in Nina nana, je zbranih v albumu Uspavanke za dva, ki je na voljo na YouTubu, Spotifyju, Apple Music in drugih glasbenih platformah.

Foto: Zavarovalnica Vita

Več kot 70 odstotkov mamic v prvem letu po porodu doživlja povišan stres, anksioznost in čustvena nihanja zaradi neprespanosti, hormonskih sprememb in okrevanja po porodu (vir: The Bump). Da bi v tem ranljivem obdobju opolnomočili mamice, so pri Zavarovalnici Vita ustvarili Uspavanke za dva: album, ki združuje deset zimzelenih uspavank, ki so pomirile že generacije otrok, s predelanimi besedili, ki zdaj pomirijo tudi mamice. Gre za edinstven glasbeni album, zasnovan posebej za novopečene mamice, ki jim v enem najranljivejših obdobij materinstva prinaša besede tolažbe in razumevanja ter prispeva k njihovemu boljšemu duševnemu počutju.

Zavarovalnice Vita, na YouTubu, pa tudi na drugih avdio platformah, kot so Spotify, Apple Music, Deezer in Tidal. Uspavanke za dva so na voljo na spletni strani, na, pa tudi na drugih avdio platformah, kot so Spotify, Apple Music, Deezer in Tidal.

Album Uspavanke za dva združuje deset pesmi, ki mamicam ponudijo uteho v primerih, ko se počutijo osamljene, izčrpane in negotove ali ko potrebujejo kanček spodbude. Foto: Zavarovalnica Vita

Besedila vseh desetih ljudskih pesmi Dekle je po vodo šlo, Jaz sem mala roža, Lisička je prav zvita zver, Sijaj, sijaj, sončece, Nina nana, Sinička se je usedla, Na planincah sončeče sije, Barčica po morju plava, Pleši, pleši, črni kos in Aja tutaja sta priredili Kaja Elsner in Sara Grmek. Glasbeni aranžma je delo Boruta Antončiča, ki ustvarja pod imenom Bort Ross, pesmim pa je toplino z nežnim vokalom pričarala Lara Poreber - Lamai. Vsaka pesem pa je dobila tudi svojo vizualno interpretacijo, ki jo je v ilustraciji ujela Monika Klobčar.

Glasbeni aranžma je delo Boruta Antončiča, ki ustvarja pod imenom Bort Ross, pesmim pa je toplino z nežnim vokalom pričarala Lara Poreber – Lamai. Foto: Zavarovalnica Vita

"Ideja mi je bila takoj všeč, pomislila sem, kako se tega še noben ni spomnil ... Veliko premalo se govori o poporodnem obdobju, ki je sicer eno najlepših in najbolj magičnih obdobji življenja, a hkrati tudi zelo težko obdobje. Zelo sem vesela, da se o tem več govori in da zdaj obstaja projekt, ki lahko mamicam olajša to zahtevno obdobje," je ob izidu albuma povedala Lamai.

Uspavanke za dva so projekt, ki je nastal v sklopu Vitinih Spodbudnic, katerih cilj je spodbujanje boljšega fizičnega, duševnega in finančnega zdravja. Anamarija Ahlin iz Zavarovalnice Vita ob tem poudarja: "V Zavarovalnici Vita se vedno trudimo nuditi podporo ljudem v stiski. Kot podporniki Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom in Junakom prvega nadstropja se zavedamo, da je poporodno obdobje lahko izjemno zahtevno. Zato smo ponosni na projekt Uspavanke za dva, ki lahko predstavlja pomembno spodbudo in podporo v različnih življenjskih primerih."

Foto: Zavarovalnica Vita

Pri Zavarovalnici Vita načrtujejo pred poletjem tudi nadgradnjo projekta z izdajo knjige z vsemi desetimi Uspavankami za dva, ki jo lahko že danes brezplačno prednaročite na njihovi spletni strani (https://www.zav-vita.si/spodbudnice/uspavanke-za-dva).

Drage mamice, prisluhnite Uspavankam za dva, ki vas bodo ob materinskem dnevu napolnile z ljubeznijo, močjo in zagonom.

Foto: Zavarovalnica Vita

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA VITA.