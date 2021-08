Zvezdnik o strašljivi izkušnji: Za las sem se izognil smrti

"Tako sem leta 1998 kakšne tri mesece nosil opornico za hrbet, potem ko sem padel tri nadstropja globoko in si zlomil hrbtenico ter se za las izognil paraliziranosti ali celo smrti," je britanski igralec Orlando Bloom, zvezdnik filmskih franšiz Pirati s Karibov in Gospodar prstanov, zapisal ob svoji več kot 20 let stari fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu.

Nesreča, o kateri govori, se je zgodila, ko je s prijatelji plezal na neko strešno teraso. Bloom se je vzpenjal po žlebu, ko se je ta odtrgal, igralec pa je padel tri nadstropja globoko.

"Do takrat nisem imel zdravega odnosa do življenja in smrti, ni mi bilo jasno, da ljudje nismo nepremagljivi," je pozneje dejal v intervjuju za GQ, "takrat pa mi je več dni grozilo, da bom do konca življenja v invalidskem vozičku. In ta nesreča je bila odločilnega pomena za preostanek mojega življenja. Dokler ti ne grozi, da boš ostal brez vsega, ničesar ne ceniš."

