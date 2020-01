Že v kinu: Popotovanje slavnega zdravnika

Oglasno sporočilo

Film je režiral dobitnik oskarja Stephen Gaghan (Siriana, Preprodajalci). V filmu zaigrajo ali so živalim posodili svoj glas Antonio Banderas, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, Marion Cotillard, Selena Gomez, John Cena in drugi, med slovenskimi igralci, ki so posodili svoje glasove, pa so Uroš Maček, Maja Končar, Sebastijan Cavazza, Sašo Stare, Matevž Mueller, Niko Zagode, Janja Majzelj, Iztok Valič in drugi.

Družinska pustolovščina DOLITTLE je na rednem sporedu v kinematografih v sinhronizirani in izvirni različici, na ogled pa sta tudi že oba napovednika.

Sinhronizirani napovednik:

Izvirni napovednik:

O ZGODBI:

Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), slavni zdravnik in veterinar kraljice Viktorije Britanske, umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.

Zdravniku se na popotovanju pridružijo mladi, samoimenovani vajenec (Harry Collett) in hudomušna izbrana družba živalskih prijateljev - med njimi nestrpna gorila (dobitnik oskarja Rami Malek), navdušena, a neumna račka (dobitnica oskarja Octavia Spencer), prepirljiv in ciničen noj (Kumail Nanjiani), vznemirljiv polarni medved (John Cena) ter trmasta papiga (dobitnica oskarja Emma Thompson), ki je zdravnikov zaupnik in svetovalec.

V filmu zaigrajo tudi Antonio Banderas, Michael Sheen in dobitnik oskarja Jim Broadbent, pojavijo pa se tudi glasovi igralcev – oskarjevke Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralpha Fiennesa, Selene Gomez, Toma Hollanda in Craiga Robinsona. Film je režiral dobitnik oskarja Stephen Gaghan (Siriana, Preprodajalci), producenti so Joe Roth, Jeff Kirschenbaum in Susan Downey, izvršni producenti pa Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw in Zachary Roth.

OPIS KARAKTERJEV:

Papiga POLY - glas Maje Končar (v izvirni različici POLYNESIA, glas Emme Thompson)

Je kraljevska, domišljava in strašna – Dolittlova najstarejša prijateljica in njegova vest (in edina poleg njegove pokojne žene Lily, ki ga lahko kliče po imenu John). Je zaslužna, da je Dolittla predstavila Lily. Dolittle jo večinoma pozorno posluša, tudi takrat, ko govori nekaj, česar ne želi slišati. Govori bolje kot katera koli druga papiga in kot oster poglavar budno spremlja vso družino.

Pes JIP - glas Roka Kuntnerja (v izvirni različici JIP, glas Toma Hollanda)

Jip je čistokrven kralj, katerega vonj je zaradi slabega vida preveč razvit – celo toliko, da lahko gleda brez svojih debelih očal. Skoraj. Naloga zvestega psa je, da skrbi za kraljico Viktorijo, medtem ko Dolittle išče zdravilo, ki bi ji najbolje pomagalo. Je pogumen, zaščitniški in divje zvest svojim prijateljem, je pravi pes čuvaj.

Račka DAB-DAB, glas Janje Majzelj (v izvirni različici DAB-DAB, glas Octavie Spencer)

Dab-Dab je materinska, pa tudi precej ukazovalna, a preprosto še vedno račka. In te ptice so le deveta najpametnejša vrsta ptic na planetu. Je prijazna, topla in ljubeča, čeprav ne vedno najbolj nadarjena medicinska sestra. Je edina raca na Zemlji z leseno nogo, je pozabljiva kot tudi močno zvesta svoji družini.

Noj PLIMPTON, glas Matevža Muellerja (v izvirni različici PLIMPTON, glas Kumaila Nanjianija)

Plimpton je velik noj, ki se ne zaveda, da ne zna leteti ali plavati. Dolittlu služi kot zvesti konj - še posebej, če misli, da je njegov jahač pridobil nekaj teže. Večja verjetnost je, da boste živčnega Plimptona našli z glavo zakopanega v koritu za rastline. Dolittle mu je pomagal pri težavah z očetom in sprožil pomirjajoče endorfine, in zelo rad se potepa po svetu skupaj s polarnim medvedom Yoshijem.

Gorilla CHEE-CHEE, glas Blaža Šefa (v izvirni različici CHEE-CHEE, glas Ramija Maleka)

Mlada gorila je zelo sramežljiva - Dolittle jo uči samozavesti, rada ima igrice, besede in uganke. Dolittle jo je med reševanjem osvobodil, za kar mu je večno hvaležna. Kljub temu, da je živčna in neločljivo povezana s svojo odejo, je igriva, preudarna in zelo močna. Poleg tega je Dolittlu odličen šahovski partner, kot tudi močan rokoborec proti lačnemu Barryju.

Polarni medved YOSHI, glas Saša Stareta (v izvirni različici YOSHI, glas Johna Cene)

Glede na to, da je polarni medved, Yoshi sovraži mraz. Nežni velikan si ničesar ne želi bolj kot malce sonca ali prostor ob ognju, da si pomaga pri slabi prekrvavitvi. Je prijatelj, na katerega se lahko zaneseš. Ker ima rad toploto, je prvi, ki se prijavi na potovanje na tropske otoke. Če se ne prepira s Plimptonom, je Yoshi prvi, ki pomaga Dolittleju in Humphreyju pri podvodni misiji.

Veverica KEVIN, glas Roka Kunaverja (v izvirni različici veverica KEVIN, glas Craiga Robinsona)

Kevin je najčudovitejša in na videz tragična veverica, ki ve, da je "prelepa, da bi umrla." Želi iti v svet in izkusiti vse, kar mu lahko ponudi. Ko Stubbins pomotoma ustreli Kevina – in ga Dolittle in njegovo zdravstveno osebje rešijo - se predrzna (in rahlo ubijalska) veverica pridruži četi kot vodnik.

Žirafa BETSY, glas Maše Tiselj (v izvirni različici BETSY, glas Selene Gomez)

Betsy je ena najbolj nesebičnih oseb Dolittlove ekipe, pogosto prostovoljno opravlja naloge in odgovornosti. Zdi se kot prijazna in klepetava žirafa, vendar je tudi divje pogumna.

Lisica TUTU, glas Lije Trunkelj (v izvirni različici TUTU, glas Marion Cotillard)

Je vodja odporniškega gibanja lisic in je utelešenje poguma. Medtem ko so njeni predniki neopazne puščavske lisice, je Tutu izjemno ponosna in vedno pragmatična. Ko ona, Betsy in Poly skupaj staknejo glave, ni ničesar, česar ne bi mogle doseči.

Tiger BARRY, glas Marjana Buniča (v izvirni različici BARRY, glas Ralpha Fiennesa)

350-kilogramski bengalski tiger, ki ima težave s svojo mamo, je sijajen, in ker ima migrene, je bil med bolniki med prvim bivanjem Dolittla v Monteverdu. Morilec, ki je ubijal najmanj 872-krat, je najbolj ironičen od vseh plenilcev. Do Dolittla goji zamero, da je opustil terapijo ravno takrat, ko je pri njej napredoval.

IGRALSKA ZASEDBA: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Craig Robinson, Octavia Spencer in Emma Thompson

SLOVENSKI GLASOVI: Uroš Maček, Matic Hrabar, Maja Končar, Blaž Šef, Sašo Stare, Matevž Mueller, Niko Zagode, Janja Majzelj, Julija Golob, Marjan Bunič, Rok Kuntner, Jernej Kuntner, Rok Kunaver, Iztok Valič, Maša Tiselj, Vesna Jevnikar Perko, Sebastijan Cavazza, Boris Kerč, Žiga Bunič, Lija Trunkelj, Vanja Kretič, Boris Kerč, Boštjan Narat, Andrei Lenart Černilogar, Uroš Buh, Maša Tiselj, Darja Cesar Mlinar, Gaj Trček, David Novak, Sergej Čiča, Srđan Milovanović, Ana Trnavčević, Leni Buh, Marko Mlinar, Lea Jurečič, Igor Petan, Martin Jelovšek, Gal Butenko Černe

REŽIJA: Stephen Gaghan

SCENARIJ: Stephen Gaghan, Chris McKay, John Whittington

PRODUCENTI: Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Susan Downey

IZVRŠNI PRODUCENTI: Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw, Zachary Roth

ŽANR: družinska pustolovščina

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.