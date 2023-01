Umrla je Gina Lollobrigida, ena najbolj znanih evropskih igralk iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja.

Rodila se je v Subiacu v deželi Lacij. Obiskovala je višjo likovno šolo v Rimu, kariero pa je začela kot fotomodel. Po letu 1947 je nastopila v manjših filmskih vlogah. Leta 1949 je odšla v Hollywood, vendar ni takoj uspela.

Prodor ji je uspel leta 1952 z vlogo v filmu Lepotice noči režiserja Reneja Claira. Največje uspehe je nanizala v 50. in 60. letih, v času razcveta italijanske kinematografije, ko je veljala za eno najbolj zaželenih igralk ne le doma, pač pa tudi drugod po svetu.

V filmu Anna Brooklynska (Anni di Brooklyn) iz leta 1958 Foto: Guliverimage

Sodelovala je z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra.

Pomembnejši filmi so še Fanfan Tulipan (1952), Kruh, ljubezen in domišljija (1953), Kruh, ljubezen in ljubosumje (1954), Najlepša ženska na svetu (1955), Trapez (1956), Najlepši november (1969) in Pinokijeve dogodivščine (1972). Nastopala je tudi na televiziji.

Leta 2012 na beneškem filmskem festivalu Foto: Guliverimage

Ko je njena igralska zvezda začela ugašati, se je preusmerila v fotoreporterstvo, med drugim ji je v 70. letih uspelo dobiti ekskluzivni intervju s kubanskim voditeljem Fidelom Castrom, fotografirala pa je slavna imena, kot so Paul Newman, Salvador Dali, Henry Kissinger, Ella Fitzgerald in Audrey Hepburn.

Poročena s Slovencem

Leta 1949 se je poročila s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem, ki se je odpovedal svoji zdravniški karieri in postal njen menedžer. Leta 1957 se jima je rodil sin Andrea Milko oziroma Milko ml., tri leta pozneje pa se je družina preselila v Kanado. Leta 1971 sta se Lollobrigida in Škofič ločila.

Leta 1960 z možem Milkom Škofičem in sinom Andreo Milkom Foto: Guliverimage

Leta 2006 se je pri 79 letih poročila s 45-letnim španskim poslovnežem, čez sedem let pa ga obtožila goljufije in trdila, da ni pristala v poroko. Leta 2019 so zakon razveljavili tako na sodišču kot tudi cerkveno, s papeževim blagoslovom.