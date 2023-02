Umrl znani angleški režiser, ki je prejel štiri oskarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je še zapisala družina, je umrl v bolnišnici v Londonu po krajši bolezni.

Film Ognjene kočije je bil nominiran za sedem kipcev

Hudsona je k velikem uspehu ponesel film Ognjene kočije, ki pripoveduje zgodbo o dveh britanskih športnikih. En od njiju je mladi Jud, ki se v boj za olimpijsko zlato na poletnih olimpijskih igrah leta 1942 poda tudi zaradi preseganja predsodkov. Film je prejel štiri oskarje – za najboljši film, izvirno glasbo, scenarij in kostume. V spominu je ostal tudi zaradi glasbe grškega skladatelja Vangelisa, ki je umrl lani. Skupaj je bil film nominiran za sedem kipcev, tudi za najboljšega režiserja.

"Nadvse sem užaloščen, ker je umrl moj veliki prijatelj Hugh Hudson, ki sem ga poznal več kot 45 let. Ognjene kočije so bile ena največjih izkušenj v mojem poklicnem življenju," je povedal britanski igralec Nigel Havers, eden od zvezdnikov tega filma.

Eden najbolj kontroverznih britanskih filmov

Po podatkih Britanskega filmskega inštituta (BFI) so Ognjene kočije postale eden najbolj kontroverznih britanskih filmov tistega desetletja, ker so ga dojemali kot "radikalno obtožbo snobizma establišmenta". BFI ga je uvrstil na 19. mesto 100 najboljših britanskih filmov. V intervjuju za časopis Guardian leta 2012 je Hudson ocenil, da ga je filmski producent David Putnam izbral za režijo, ker je čutil, da se bo kot režiser posvetil temam razrednih in rasnih predsodkov.

Hudson, ki se je rodil leta 1936 v Londonu, je hodil v internat, preden je odšel študirat na kolidž Eton. "Poslali so me v Eton, ker je moja družina hodila tja že več generacij, vendar sem sovražil vse predsodke," se je spominjal tega obdobja. V kreativno industrijo je vstopil v 60 letih, ko je delal v londonskem oglaševalskem podjetju, nato pa se je preselil med dokumentarne filme in televizijske oglase.

Poleg največjega kinematografskega uspeha je režiral še nekatere filme, v katerih so zaigrali znani igralci, kot so Al Pacino, Colin Firth in Kim Basinger. Med drugim se podpisuje pod pustolovski film Greystoke: Legenda o Tarzanu, gospodarju opic iz leta 1984.