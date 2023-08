William Friedkin je predvsem s kriminalnim trilerjem Francoska zveza z Genom Hackmanom v glavni vlogi utrdil svojo režisersko dediščino, ki obsega še filme Živeti in umreti v Los Angelesu, Trenutek odločitve in Dvanajst jeznih mož. Friedkin je režiral tudi epizode televizijskih nadaljevank, med drugim Zone somraka, serije Rebel Highway ter Na kraju zločina.

Film Francoska zveza je posnel po resnični zgodbi newyorškega policista Jamesa Doyla, ki je lovil francoskega tihotapca mamil v New York in ZDA Alaina Charnierja.

Zaznamujejo ga legendarne scene avtomobilskih pregonov, ki jih je Friedkin po lastnih besedah lahko posnel šele, ko je podkupil mestnega uradnika, saj so bile prenevarne. V najbolj znani se Hackman v lovu za kriminalcem z avtomobilom preganja pod progo podzemne železnice, ki je v New Yorku tudi nad zemljo, ne le pod njo.

Gene Hackman v filmu Francoska zveza Foto: Guliverimage

Film je stal le dva milijona dolarjev, ob izidu leta 1971 pa je bil takojšnja uspešnica. Prejel je pet oskarjev, tudi za najboljši film leta, scenarij in montažo. Friedkin je imel takrat šele 32 let.

Leta 1973 je v kinematografe prišla grozljivka Izganjalec hudiča, ki temelji na romanu Williama Petra Blattyja o 12-letni deklici, ki jo je obsedel hudič. Deklico je igrala Linda Blair, film pa je dobil deset nominacij za oskarje in osvojil enega za scenarij in drugega za zvok. Velja za enega najbolj grozljivih filmov vseh časov.

Linda Blair v Izganjalcu hudiča Foto: Guliverimage

Friedkin je nato nadaljeval svojo kariero, čeprav slave omenjenih dveh filmov ni več ponovil. Gangsterski film Čarovnik z Royem Scheiderjem iz leta 1977 ni doživel pretiranega uspeha, kakor tudi ne kasnejši film z Al Pacinom Križarjenje. Film je naletel na proteste skupin za pravice homoseksualcev zaradi tega, kako jih je prikazoval. Njegov zadnji igrani film je bil Morilec Joe iz leta 2011, črna komedija z Matthewom McConaugheyem.

Ameriški režiser Francis Ford Coppola je ob novici o Friedkinovi smrti sporočil, da so njegovi filmi zaradi genialnosti še vedno živi. "Izberite si kateregakoli in boste očarani. Njegova ljubeča, navihana osebnost je bila kritje za čudovitega, odličnega velikana z globokimi čustvi. Težko verjamem, da ne bom več užival v njegovi družbi, a njegovo delo bo ostalo za vedno," je sporočil režiser filma Boter.

Friedkin se je rodil 29. avgusta 1939 v Chicagu, že kot najstnik pa je začel delati na lokalni televiziji in kot šestnajstletnik je že režiral oddaje v živo. V enem od intervjujev je povedal, da je nanj zelo vplival radio, ki ga je poslušal v temi in dal prosto pot domišljiji.

William Friedkin leta 1987 Foto: Guliverimage

Po oddajah v živo je začel snemati dokumentarne filme. Leta 1962 je posnel film The People Versus Paul Crump o zaporniku, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora med ropom tovarne hrane.

V Hollywoodu je začel sodelovati pri oddajah, kot sta The Bold Ones in The Alfred Hitchcock Hour, leta 1967 pa je posnel svoj igrani filmski prvenec Dobri časi, v katerem sta igrala Sonny Bono in Cher. To je bila njuna prva in edina filmska vloga skupaj.

Friedkin je bil štirikrat poročen, in sicer z igralkama, Francozinjo Jeanne Moreau in Britanko Lesley-Anne Down, ter televizijsko voditeljico Kelly Lange. Leta 1991 se je poročil z direktorico studia Paramount Sherry Lansing. Ima dva sinova.