Umrl nekdaj znani igralec, ki mu je afera očrnila ugled

Ameriški igralec Paul Reubens, ki je zaslovel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot lik Pee-wee Herman, je v nedeljo umrl po večletnem boju z rakom, piše BBC, star je bil 70 let.

Paul Reubens je leta 1985 igral v filmu Pee-wee's Big Adventure in v televizijski seriji Pee-wee's Playhouse, ki je bila na sporedu od leta 1986 do 1991. Program, ki ga je ustvaril ter bil njegov soscenarist in sorežiser, je prejel 22 nagrad emmy.

Leta 1991 so ga aretirali v kinu za odrasle v Sarasoti na Floridi, ker se je domnevno samozadovoljeval. Obtožbe so bile pozneje umaknjene, vendar je incident očrnil njegov ugled, še piše BBC.