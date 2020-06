Umrl legendarni hollywoodski režiser

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je Joel Schumacher, režiser z izjemno pestrim filmskim opusom, je sporočil njegov predstavnik.

Schumacherja je med zvezde izstrelil film St. Elmo's Fire (Ogenj sv. Elma) iz leta 1985, ki ga je posnel s takratnimi najbolj vročimi mladimi zvezdniki Emiliem Estevezom, Robom Lowom, Andrewom McCarthyjem, Demi Moore, Juddom Nelsonom in Ally Sheedy. Sledili sta še uspešnici The Lost Boys (Izgubljeni fantje) in Flatliners (Tanka linija smrti), ki sta ga zacementirali med najbolj prepoznavnimi hollywoodskimi imeni.

Schumacher je režiral tudi dva filma iz franšize o Batmanu, Batman za vedno iz leta 1995 ter Batman & Robin iz leta 1997. V njiju je ubral precej drugačen pristop, kot ga je imel v prejšnjih filmih o Batmanu režiser Tim Burton, zaradi česar sta Schumacherjeva izdelka naletela na precej mešane kritike.

Joel Schumacher je veljal za režiserja, ki v svojih filmih rad da priložnost mladim, še ne tako uveljavljenim igralcem. S tem je med drugim pomembno vplival na kariere poznejših zvezdnikov, kot so Colin Farrell, Kiefer Sutherland in Matthew McConaughey.

