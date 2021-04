Umrl je ameriški igralec, ki je zaslovel v Twin Peaksu

V 73. letu starosti je umrl ameriški filmski in televizijski igralec Walter Olkewicz, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Igralec, znan po vlogah v seriji in filmu Twin Peaks, je po dolgi bolezni umrl v torek v Kaliforniji. Novico o smrti je potrdil njegov sin, scenarist Zachary Olkewicz.

"Bil je dober človek, ki je svojo ljubezen do ustvarjalnosti in umetnosti vložil v vse, kar je počel," je besede Zacharyja Olkewicza povzela dpa.

Walter Olkewicz se je rodil leta 1948 v Bayonnu v ameriški zvezni državi New Jersey. Gledalcem se je v spomin najbolj vtisnil z vlogo brezvestnega natakarja in krupjeja Jacquesa Renaulta v prvotni seriji Twin Peaks, ki so jo snemali med letoma 1990 in 1991, piše STA.

Sodelovanje z avtorjem serije Davidom Lynchem se je z upodobitvijo tega istega lika nadaljevalo še v njegovem filmu Twin Peaks: Ogenj hodi z menoj iz leta 1992. Nato pa je upodobil še Jean-Michela Renaulta v leta 2017 obujeni seriji.

Rest in peace to a real one, Walter Olkewicz. pic.twitter.com/iFYdrJWwH0 — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) April 8, 2021

Grace na udaru, Urgenca, Seinfield ...

Poleg tega je igral v komični seriji Grace na udaru, ki je imela pet sezon, Olkewicz pa je v njej nastopal občasno med letoma 1993 in 1996. Videti ga je bilo mogoče še v epizodah slavnih serij, kot so Družinske vezi, Družina za umret, Matlock, Urgenca in Seinfeld. Med letoma 1987 in 1988 se je večkrat pojavil tudi v televizijski oddaji Dolly Parton, naslovljeni Dolly!.

Po pisanju STA je prvo filmsko vlogo odigral leta 1976 v znanstvenofantastičnem trilerju Futureworld. Leta 1994 pa je nastopil v vlogi mafijskega odvetnika v filmu Klient Joela Schumacherja.

Desetletja zdravstvenih težav

Olkewicz je že desetletja trpel zaradi zdravstvenih težav. Najprej je bil leta 1999 operiran na kolenu, vendar so kmalu po posegu nastopili zapleti, ki so zahtevali skupno 19 operacij zaradi več okužb. Do konca življenja je ostal priklenjen na invalidski voziček, tako da je tudi vlogo v obujeni seriji Twin Peaks odigral sede.