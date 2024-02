Umrl je slavni igralec, vzrok smrti še ni znan

Družina Carla Weathersa je na družbenih omrežjih in za več ameriških medijev potrdila, da je igralec umrl med spanjem v noči na petek, vzrok smrti pa trenutno še ni znan.

Carl Weathers in Sylverster Stallone v filmu Rocky (1976) Foto: Guliverimage

Carl Weathers je svojo karierno pot začrtal z vlogo Apolla Creeda v filmski sagi Rocky, kasneje pa smo ga lahko videli tudi v filmu Predator, v katerem je nastopil ob Arnoldu Schwarzennegerju, v filmu Gilmore je igral golf (Happy Gilmore) z Adamom Sandlerjem, v kultni nanizanki Odbita družina (Arrested Development) in pred kratkim tudi v seriji The Mandalorian, ki se odvija v univerzumu Vojne zvezd.

Prepoznavni prizor iz filma Predator, ko si roki podata Arnold in Carl Weathers:

Pred filmsko in televizijsko poklicno potjo je imel Weathers tudi kratkotrajno kariero v ligi ameriškega nogometa NFL, kjer je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja igral za moštvi Oakland Raiders in BC Lions.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl Carl Weathers. Carl je bil izjemen človek, ki je živel izjemno življenje. S svojimi prispevki k filmu, televiziji, umetnosti in športu je pustil neizbrisen pečat in je priznan po vsem svetu in med generacijami. Bil je ljubljeni brat, oče, dedek, partner in prijatelj," so ob novici ob njegovi smrti v sporočilu za javnost zapisali v Weathersovi družini.