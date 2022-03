Umrl je oskarjevec William Hurt

Umrl je igralec William Hurt, ki se je zadnja leta boril z rakom. Kot je sporočila njegova družina, se je poslovil v nedeljo, teden dni pred svojim 72. rojstnim dnevom.

Hurt je leta 1986 osvojil oskarja za glavno moško vlogo v filmu Poljub ženske pajka (Kiss of the Spider Woman), v naslednjih letih je bil za oskarja nominiran še dvakrat, in sicer za filma Otroci manjšega boga (Children of a Lesser God) in Broadcast News.

Hurt (desno) in Raul Julia (levo) v filmu Poljub ženske pajka. Foto: Guliverimage/UnitedArchives

Leta 2005 je bil nominiran za oskarja za stransko vlogo v filmu Senca preteklosti (A History of Violence), v zadnjih letih pa je kot general Thaddeus E. Ross - Thunderbolt igral v petih Marvelovih stripovskih spektaklih.