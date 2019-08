Trumpov piarovec gre v resničnostni šov

Prvi predstavnik za stike z javnostmi aktualnega ameriškega predsednika bo nastopil v plesnem resničnostnem šovu. Voditelj oddaje in zaposleni na televiziji, ki ta šov predvaja, so zaradi tega precej nejevoljni.

Sean Spicer, nekdanji oziroma prvi piarovec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bo tekmoval v šovu Ples z zvezdami, je ameriška televizija ABC razkrila v sredo, ko je objavila seznam tekmovalcev v novi sezoni šova.

Spicerja si je svetovna javnost zapomnila po njegovem prvem nastopu pred novinarji, dan po Trumpovi inavguraciji, ko je zavrnil navedbe, da je bilo občinstvo na ustoličenju novega predsednika precej manj številčno kot pri njegovem predhodniku Baracku Obami. "To je bila inavguracija z največjim občinstvom vseh časov in pika," je takrat izjavil, čeprav je bilo že iz primerjave fotografij Trumpove in Obamove inavguracije jasno, da to ne drži.

Na levi fotografiji je občinstvo na Trumpovi inavguraciji leta 2017, na desni pa na Obamovi inavguraciji leta 2009. Foto: Reuters

Spicerjevo sodelovanje v priljubljenem šovu je precej vznejevoljilo voditelja šova Toma Bergerona, ki ga je zbodel prav na račun zgoraj omenjene izjave.

"Fino je, da bo Sean zadolžen za ocenjevanje velikosti občinstva," je izjavil v jutranji pogovorni oddaji na ABC, pozneje pa je na družbenem omrežju Twitter objavil daljšo izjavo, v kateri je zapisal, da ga moti, da je s Spicerjem politika vstopila v oddajo, ki bi morala biti predvsem zabavna. "Upal sem, da bomo kljub izčrpavajočim političnim razmeram imeli veselo oddajo, v kateri ne bo ločevanja po pripadnosti strankam," je zapisal, "toda producenti so se odločili drugače."

Some thoughts about today pic.twitter.com/aCQ4SHrGCI — Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) August 21, 2019

Vre tudi med zaposlenimi na televiziji ABC. "To je klofuta vsem, ki smo se morali ukvarjati z njegovimi neumnostmi ter posledicami neprestanih laži in dezinformacij, ki so prihajale iz Bele hiše," je za CNN izjavil eden od zaposlenih. "Spicer se je do mnogih med nami obnašal grozljivo in odvratno je pomisliti, da bo zdaj v oddaji in da mu bomo plačevali za to."

Na kritike se je za CNN že odzval tudi Spicer. "Gre za zabavno oddajo," je dejal, "če ljudje hočejo novice, pa jim priporočam, da preklopijo na informativni program."

Preberite še: