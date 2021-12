"To je zgodba o dveh moških, ki zlorabljata mlado in neizkušeno žensko"

O dogajanju pred, med in po snemanju kontroverznega filma Zadnji tango v Parizu, v katerem sta igrala Marlon Brando in Maria Schneider, režiral pa ga je Bernardo Bertolucci, bodo posneli TV-serijo.

Film Zadnji tango v Parizu, ki je v kinematografe prišel leta 1972, je dvignil ogromno prahu zaradi nazornih prizorov spolnosti, pa tudi zaradi odnosa Marlona Branda in Bernarda Bertoluccija do Marie Schneider, ki je imela v času snemanja filma le 19 let.

Brando in Bertolucci naj bi jo poniževala, menda zato, da bi "iz nje izvlekla pristna čustva". Nato je pred petimi leti v javnost pricurljal še posnetek, v katerem Bertolucci razlaga, da ji ne on ne Brando nista vnaprej povedala za razvpiti prizor posilstva. Ta izjava je v javnosti sprožila val ogorčena, igralka Jessica Chastain je takrat izjavila: "Za vse, ki jim je ta film všeč: gledate 48-letnega moškega, ki posiljuje 19-letnico. To je bil načrtovan napad nanjo."

Maria Schneider je za svojo vlogo dobila le štiri tisoč dolarjev, čeprav je film zaslužil takratnih 36 milijonov dolarjev (današnjih 186 milijonov dolarjev) in še danes velja za tretjega največjega zaslužkarja med mednarodnimi oziroma neameriškimi filmi.

Brandu in Bertolucciju je film prinesel tudi oskarjevski nominaciji, medtem ko je bila Maria Schneider deležna predvsem posmeha ter se skozi leta spopadala z duševnimi težavami in odvisnostjo, kar je pripisala travmam, ki jih je doživela na snemanju.

Serijo o toksičnem trikotniku Bertolucci-Brando-Schneider bosta režirala Lisa Brühlman in José Padilha. Prva je znana po seriji Ubij Eve (Killing Eve), drugi pa po seriji Narcos. "Tango je zgodba o dveh moških, ki zlorabljata mlado in neizkušeno žensko. Ne zaradi seksa, ampak zaradi umetnosti," je za filmski portal Deadline dejal Padilha, "to sta storila pred kamero, ta prizor pa je postal del filma, ki so ga hvalili tako kritiki kot občinstvo. Režiser in igralec sta uživala v uspehu, medtem ko za igralkino bolečino ni bilo nikomur mar."

Vsi trije glavni akterji, o katerih bo govorila zgodba serije, so že pokojni. Marlon Brando je umrl leta 2004, Maria Schneider leta 2011, Bernardo Bertolucci pa leta 2018.

