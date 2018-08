Težave z Bondom: sprli so se zaradi glavnega negativca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Daniel Craig in Danny Boyle naj bi se sprla zaradi izbire igralca za glavnega negativca.

Potem ko je britanski režiser Danny Boyle dal odpoved kot režiser novega filma o Jamesu Bondu, so v javnost pricurljale govorice, da naj bi to odločitev povzročil spor z glavnim igralcem Danielom Craigom.

Petindvajseti film o tajnem agentu Jamesu Bondu spremlja kup težav, pa se snemanje sploh še ni začelo. Daniel Craig, zadnji v vrsti igralcev, ki so upodobili Bonda, je že leta 2015 po snemanju bondiade Spectre izjavil, da si ne želi nikoli več nastopiti v tej vlogi.

Craig si je pozneje premislil, zdaj pa naj bi bil prav on razlog, da se je oskarjevec Danny Boyle odpovedal režiji novega Bonda, in to v zadnjem trenutku, tik pred začetkom snemanja.

Kot poroča britanski časopis The Telegraph, se je Boyle režiji odpovedal po tem, ko se je s Craigom sprl glede tega, kateri igralec naj bi upodobil glavnega negativca.

Boyle je v tej vlogi želel Tomasza Kota, glavnega igralca v poljskem filmu Hladna vojna, ki je bil ena od uspešnic letošnjega filmskega festivala v Cannesu.

Tomasz Kot Foto: Getty Images

Enainštiridesetletni Poljak je bil nenavadna oziroma nepričakovana izbira za glavnega nasprotnika Jamesa Bonda, ta vloga običajno pripade uveljavljenim imenom - v zadnji bondiadi Spectre je glavnega negativca igral Christopher Waltz, v Skyfallu pa Javier Bardem.

"Nobenega od Bondovih deklet ne izberejo brez njegove privolitve"

Z Boylovo izbiro negativca pa se očitno ni strinjal Craig, ki ima po navedbah neimenovanega vira, ki je spregovoril za Telegraph, odločilen glas pri izbiri igralske zasedbe. "Nobenega od Bondovih deklet ne izberejo brez njegove privolitve. On je bil tisti, ki je med štirimi kandidatkami za Casino Royale izbral Evo Green, in tako je z vsemi igralkami, s katerimi je delal." Zaradi Craigovega nasprotovanja Kotu sta se po poročanju časopisa z Boylom hudo sprla in režiser je nato dal odpoved.

Daniel Craig z Evo Green, ki je ob njem igrala v Casino Royale. Foto: Getty Images

Zaradi njega so spisali nov scenarij

Po Boylovem odhodu tudi ni jasno, po katerem scenariju bodo sploh posneli novega Bonda. Britanski režiser je namreč v sodelovanje pri filmu privolil pod pogojem, da lahko pripelje popolnoma novo ekipo skupaj s scenaristom Johnom Hodgeem, s katerim pogosto sodelujeta. Hodge je spisal nov scenarij z zgodbo o sodobni hladni vojni, ki temelji na aktualnih trenjih med Rusijo in Zahodom.

Nov scenarist in nov scenarij sta po poročanju Telegrapha precej vznejevoljila glavno producentko Barbaro Broccoli, zato je povsem možno, da se bodo zdaj vrnili k prejšnjemu, ki sta ga spisala izkušena scenarista bondiad Neal Purvis in Robert Wade in ki naj bi bil bolj "tipično bondovski".