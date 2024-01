Takoj po izteku avtorskih pravic za Mikija Miško napovedali dve grozljivki

Parnik Vili je v ponedeljek, 95 let po prvem predvajanju, po ameriški zakonodaji postal javna last. Odslej lahko vsakdo prosto kopira, delili, ponovno uporabi in prilagodi zgodnje različice likov, ki se pojavljajo v filmu, vključno z Mikijem Miško in njegovim dekletom Mini.

Kljub Disneyjevim opozorilom, da bo poskušal zaščititi svoj najbolj kultni lik, je bilo po pisanju francoske tiskovna agencije AFP pričakovati, da bodo filmski ustvarjalci hitro napovedali svoje predelave in priredbe.

V filmu Mickey's Mouse Trap bo morilec, zamaskiran v Mikija Miško, zasledoval skupino mladih prijateljev v igralnici, v komični grozljivki, ki še nima naslova, pa bo sadistični mišek mučil nič hudega sluteče potnike na trajektu.

Disney naj bi pozorno spremljal dogajanje

"Želeli smo se samo zabavati," je v napovedniku, objavljenem na YouTubu, povedal Jamie Bailey, režiser filma Mickey's Mouse Trap. Dodal je: "Mislim, da Miki Miška iz filma Parnik Vili ubija ljudi. To je smešno. S tem smo se ukvarjali in zabavali in mislim, da se to vidi." Nizkoproračunska grozljivka bo predvidoma izšla marca.

Filmski ustvarjalec Steven LaMorte, znan po grozljivki The Mean One iz leta 2022, ki jo je navdihnil Grinch, medtem pripravlja svojo različico Mikija Miške. "Parnik Vili je razveseljeval generacije, a pod veselo zunanjostjo se skriva potencial za čistokrvno grozo," je povedal. Film, ki zaenkrat še nima naslova, naj bi začeli snemati spomladi.

Analitiki napovedujejo, da bo Disney pozorno spremljal dogajanje. Javna last sta le Parnik Vili in še ena Disneyjeva animacija iz leta 1928 z naslovom Nora leta ter zgodnje različice likov, ki se pojavljajo v njih. Še vedno pa niso javna last poznejše različice likov, kot so tiste v filmu Fantazija iz leta 1940, in jih še vedno ne bo mogoče kopirati brez dovoljenja Disneyjevih odvetnikov.

Foto: Guliverimage

LeMorte: To bo naša različica lika, ki je javna last

Pri Disneyu so povedali, da bodo še naprej ščitil svoje "pravice do sodobnejših različic Mikija Miške in drugih del, ki so še vedno predmet avtorskih pravic."

Vendar LaMortea, kot je povedal za Variety, to ne skrbi. "Opravljamo skrbno preverjanje, da ne bi bilo nobenih dvomov ali nejasnosti glede tega, kar nameravamo," je povedal. "To bo naša različica lika, ki je javna last."