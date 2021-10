Šokantna smrt igralca, ki bi moral postati superzvezdnik

Brandon Lee je bil leta 1993 na dobri poti, da se otrese sence slavnega očeta. Mnogi so pričakovali, da ga bo film Vran (The Crow) izstrelil med Hollywoodske superzvezde in dokončno zacementiral njegov status igralca, s katerim bo hotel sodelovati vsak režiser.

Brandon Lee v kultnem filmu Vran. Ta je izšel maja 1994, dobro leto dni po igralčevi smrti, in postal takojšnja uspešnica tako med kritiki kot z vidika prodaje vstopnic za kinematografe. Foto: Guliver Image

31. marca je bilo snemanje Vrana, v katerem je Lee nastopil v vlogi umorjenega glasbenika, ki vstane od mrtvih in se odpravi na maščevalni pohod, že skoraj zaključeno. Posneti so morali le še prizor, v katerem ulična tolpa umori Leejev lik.

Ključni rekvizit prizora je bil revolver proizvajalca Smith & Wesson. Zaradi prepričljivosti so uporabili pravo orožje in ne replike. Nabojem, ki so jih dobili ob revolverju, tega so nekaj tednov prej kupili v zastavljalnici, so odstranili smodnik, sicer pa je šlo za prave in ne za lažne naboje.

Brandon Lee kot malček in njegov oče, legendarni kitajsko-ameriški mojster borilnih veščin in filmski igralec Bruce Lee. Foto: Guliver Image

Nazadnje so se odločili, da bi bila uporaba takšnih nabojev morda prenevarna, in za sceno z umorom so kupili slepe. Toda pred začetkom snemanja niso dovolj rigorozno pregledali revolverja.

Eden od članov filmske ekipe je predhodno namreč preizkušal lažne naboje, ki so jih predelali sami. Med testnimi streli se je ena od krogel, ki se zaradi odsotnosti smodnika tako rekoč ne bi smela premakniti, zagozdila v cev revolverja.

Brandon Lee z oboževalko leta 1989. Nekateri kritiki so mu že takrat napovedovali bleščečo igralsko kariero, a se je sprva pojavil v filmih, ki niso bili sprejeti najbolje. Foto: Guliver Image

Ko je Michael Masse, ki je v filmu Crow zaigral uličnega nepridiprava in morilca lika Brandona Leeja, revolver obrnil proti glavnemu igralcu in pritisnil na sprožilec, je slepi naboj v cevi orožja ustvaril dovolj pritiska, da je zagozdena krogla poletela proti Leeju.

Masse je Leeja ustrelil v trebuh, krogla se mu je nazadnje zagozdila v hrbtenjačo. Lee je padel vznak in ne naprej, kot bi moral. Ker se zelo dolgo ni pobral, so njegovi sodelavci mislili, da se šali, nato pa jih je začelo skrbeti. Lee je bil nezavesten, težko je dihal.

Michaela Masseja (desno), ki je nehote ustrelil Brandona Leeja, je tragični dogodek preganjal do njegove smrti leta 2016. Foto: Guliver Image

28-letnega igralca so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico New Hanover v Wilmingtonu v zvezni državi Novi Karolini. Bil je operiran nemudoma, operacija je trajala kar šest ur, a ga zdravniki niso mogli rešiti. Po šestih urah je umrl na operacijski mizi.

Uradno za smrt Brandona Leeja ni bil kriv nihče, vložena ni bila nobena obtožnica. Pištola je šla namreč čez toliko rok, da je bilo tako rekoč nemogoče ugotoviti, kdo je naredil usodno napako. Postopek, civilno tožbo proti filmskemu studiu, ki je posnel Vrana, je kasneje sicer sprožila Leejeva mama Linda Lee Cadwell. Zadevo so zaprli izvensodno, za kakšen znesek so se pogodili, ni znano.

Brandon Lee je bil, podobno kot oče Bruce Lee, mojster borilnih veščin. Foto: Guliver Image

Tako se je uradni profil Brandona Leeja na Twitterju, ki ga upravlja njegova sestra, odzval na petkovo tragedijo, v katero je bil vpleten Alec Baldwin:

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

O resničnem razlogu Brandonove smrti so krožile številne teorije



Je res umrl zaradi nepričakovanega strela? V to je marsikdo dolgo dvomil. Smrt Brandona Leeja je bila namreč magnet za pravljičarje in teoretike zarot. Ti so se napajali predvsem iz mističnosti, ki je obdajala njegovega očeta Bruca Leeja. Tudi on je umrl zelo mlad, pri pravzaprav še rosnih 32 letih, in prav tako med snemanjem filma.



Razlage, zakaj in kako je umrl Brandon Lee, so tako segale od umora, ki naj bi ga naročile Triade, kitajska kriminalna organizacija, do domnevnega prekletstva, ki naj bi viselo nad družino Lee.