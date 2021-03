Razkriti posnetki vaje za Umazani ples, ki jih je do zdaj redkokdo videl #video

Po spletu so zakrožili posnetki Jennifer Grey in Patricka Swayzeja, kako vadita plesne prizore za legendarno filmsko uspešnico Umazani ples.

Ko je leta 1987 premiero doživel film Umazani ples (Dirty Dancing), ni od njega nihče pričakoval veliko. Niti studio – menda so načrtovali, da ga bodo v kinematografih predvajali le teden dni, nato pa bo romal na videokasete.

Toda ta nizkoproračunski film je eksplodiral: zanj so potrošili le pet milijonov dolarjev, zaslužil pa prek 200. Osrednja skladba (I've Had) The Time of My Life si je prislužila grammyja, zlati globus in celo oskarja, Umazani ples pa je bil tudi prvi film, ki so ga na videokasetah prodali v več kot milijon izvodih.

Foto: IMDb

Predvsem pa si je nabral množico večnih privržencev in med njimi prav kulten status, glavna igralca Jennifer Grey in Patrick Swayze pa sta čez noč postala svetovno znana zvezdnika, za vedno povezana s svojima likoma Baby in Johnnyjem.

Te dni pa se je na družbenih omrežjih pojavil videoposnetek, ki naj bi nastal med njunimi plesnimi vajami za nekatere od najbolj nepozabnih prizorov Umazanega plesa:

Ob posnetkih se je vsula množica navdušenih komentarjev oboževalcev filma, prepričanih, da sta imela Jennifer Grey in Patrick Swayze neponovljivo medsebojno kemijo in da sta bila nedvomno prava izbira za glavni vlogi.

Zanju naj bi bila menda v igri tudi Billy Zane in Sarah Jessica Parker, takrat neprimerno bolj znana igralca, a je režiser Emile Ardolino vztrajal, da želi plesalca, ki znata plesati, ne pa igralcev, pri katerih bi plesne prizore moral snemati z dvojniki.

