Priljubljeno serijo o kraljevi družini je gledala tudi kraljica

Claire Foy kot kraljica Elizabeta II. in Matt Smith kot princ Filip v seriji Krona

Claire Foy kot kraljica Elizabeta II. in Matt Smith kot princ Filip v seriji Krona Foto: Profimedia

Angleški igralec Matt Smith, ki je v seriji Krona (The Crown) igral princa Filipa v njegovih mlajših letih, je med gostovanjem v pogovorni oddaji Today zatrdil, da je serijo gledala tudi kraljica Elizabeta II.

"Slišal sem, da jo kraljica gleda ob nedeljah zvečer," je dejal, "vem pa tudi, da je Filip zagotovo ni gledal. Moj prijatelj je nekoč sedel ob njem na neki večerji in se ni mogel upreti, da ga ne bi vprašal, ali gleda Krono. Menda se je Filip obrnil k njemu in rekel: 'Ne bodi smešen."'

Matt Smith je Filipa igral v prvih dveh sezonah serije. Foto: Profimedia

Igralec je še povedal, da je ob neki priliki srečal princa Charlesa, zdajšnjega kralja Karla III., pa tudi princa Harryja, ki je k njemu pristopil z obilico humorja: "Prišel je do mene in mi rekel dedek, ker je očitno gledal serijo."

Harry je sicer tudi sam potrdil, da si je ogledal več epizod. "To je fikcija, ki pa delno temelji na resnici, je februarja letos dejal med gostovanjem pri Jamesu Cordnu, "seveda ni vse popolnoma točno, kaže pa okvirno podobo tega življenjskega sloga in kako je videti, ko si pod pritiskom, da moraš dolžnosti dati prednost pred družino in preostalim."

Na dan kraljičinega pogreba bodo snemanje prekinili

Netflix sicer trenutno snema šesto, zadnjo sezono serije Krona. Prejšnji četrtek, ko je kraljica umrla, so snemanje začasno prekinili, zdaj pa ga nadaljujejo. Kot so sporočili, bodo snemanje prekinili tudi v ponedeljek, na dan kraljičinega pogreba.

