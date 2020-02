Prihaja najhitrejši ježek!

Oglasno sporočilo

Animirana družinska pustolovščina Ježek Sonic prihaja na redni spored v kinematografe 13. februarja 2020.

Paramount Pictures v sodelovanju s Sega Sammy Company predstavlja novo pustolovščino. Posneta je po istoimenski videoigrici, ki jo je izdala Sega. Režiral jo je Jeff Fowler, scenarij pa napisala Patrick Casey in Josh Miller.

Ježku je svoj glas posodil Ben Schwartz, v sinhronizirani različici pa igralec Voranc Boh. V filmu zaigrajo še James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Adam Pally in Neal McDonough, med slovenskimi glasovi pa bomo slišali še Miho Rodmana, Gorana Hrvaćanina, Ano Mario Mitić, Andreia Lenarta Černilogarja, Karin Komljanec, Iztoka Valiča, Uroša Buha, Borisa Kerča in druge.

O zgodbi:

Ježek Sonic (v izvirni različici Ben Schwartz, v sinhronizirani različici Voranc Boh) je najhitrejši ježek, ki po nesrečnem naključju pride na Zemljo. Med pustolovščinami na našem planetu se spoprijatelji s policistom Tomom Wachowskim (izv. James Marsden, slov. Miha Rodman) iz majhnega mesta in skupaj se podata v boj proti zlobnemu dr. Robotniku (izv. Jim Carrey, slov. Goran Hrvaćanin), ki poskuša ježka Sonica ugrabiti in prevzeti njegove supermoči, da bi zavladal svetu.

Kdo je Ježek Sonic?

Ježek po imenu Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške lastnosti. Rodil se je z izjemno sposobnostjo, da je hitrejši od zvoka, zato tudi ima takšno ime (sonic = zvočen). Poleg vsega ima zelo hitre reflekse, lahko se spremeni v žogo in tako napade sovražnika. Zase rad pravi, da je majhna modra kepa superenergije v izredno čednem paketu. In da bi rešil svoj planet, je prišel na našega. V izvirni različici mu je glas posodil igralec Ben Schwartz, v sinhronizirani pa Voranc Boh.

O produkciji

Ustvarjalni ekipi je bilo v izziv, da v film vključijo tisto, kar imajo ljubitelji igre radi pri Sonicu, a hkrati zagotovijo, da bo dostopno vsem, ki lika ne poznajo, je povedal producent Neal Moritz, ki je produciral uspešno franšizo Hitri in drzni. Med razvijanjem projekta pa so ugotovili, da je vedno več gledalcev, ki Sonica poznajo. "Odkrili smo, da vedno več ljudi pozna Sonica. Všeč sta jim njegova odnos in hitrost," pravi Moritz. "Cilj našega filma je bil ohraniti vse to in hkrati dodati nekaj nepričakovanih dimenzij. Gre za kombinacijo tistega, kar imamo radi v filmih - neverjetne akcije, komedije in veliko srčnosti, ki izhaja iz Sonicovega prijateljstva s človeškimi liki," dodaja producent.

Producenti so želeli ujeti njegove samozavest, smisel za humor in nagajivost, obenem pa v film vnesti duh igre, ki vključuje zlate prstane, ki Sonicu zagotavljajo portal, da lahko pobegne skozi vesolje in čas. Nikakor seveda ne manjkajo hitrost, rdeči čevlji in energijski smaragdi, ki mu dajejo določene sposobnosti. "Smo pa v Sonica vnesli nekaj ranljivosti, tako da bo občinstvo z njim sočustvovalo," sta povedala scenarista Pat Casey in Josh Miller. "Poleg sarkazma in izjemno hitre govorice bo Sonic ugotavljal, kje je njegovo mesto v novem svetu."

Sonicovega nasprotnika, zlobnega dr. Robotnika, je zaigral Jim Carrey. Tako je dobil priložnost, da se vrne k svojim starim likom, ki jih je upodabljal. "Zadene tisto nesmiselno energijo, ki jo ljudje resnično ljubijo - in vibracijo filmov, kot so Ace Ventura - nori detektiv, Maska in Butec in butec. Z igranjem Robotnika sem samo pustil, da se odprejo vrata," je povedal Carrey.

IGRALSKA ZASEDBA: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter in Jim Carrey

SLOVENSKI GLASOVI: Miha Rodman, Voranc Boh, Goran Hrvaćanin, Ana Maria Mitić, Andrei Lenart Černilogar, Karin Komljanec, Iztok Valič, Uroš Buh, Boris Kerč, Anja Strajnar, Štefan Kušar, Julija Golob, Vanja Kretič, Marko Mlinar, Borut Berden, Martin Jelovšek, Simon Šimat, Igor Potočnik, Timotej Ovniček, Tadeja Lukanc, Žiga Bunič in Boris Car

REŽIJA: Jeff Fowler

SCENARIJ: Patrick Casey, Josh Miller

PRODUCENTI: Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Takeshi Ito

IZVRŠNI PRODUCENTI: Hajime Satomi, Haruki Satomi, Masanao Maeda, Nan Morales, Tim Miller

ŽANR: animirana družinska pustolovščina

