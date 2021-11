Podelili nagrade 32. Liffa, vodomca prejel iranski film Pohodi plin!

Panah Panahi je v videu povedal, da se je po najboljših močeh trudil, da bi prišel na prireditev in da je tudi festival naredil vse, da bi bil lahko prisoten. Vendar je bil njegov let odpovedan, druge povezave, s katero bi uspel pravočasno priti na prireditev, pa mu ni uspelo najti, zaradi česar je zelo razočaran. "Film je dobil nagrado v Ljubljani in zato se moram veseliti. Moja celotna ekipa je ponosna na to nagrado. Ko sem jim povedal novico, so se je zelo razveselili," je še povedal.

Na Liffu so Panahijev film opisali kot "nežno duhovit, večplasten portret ljubeče družine, pa tudi iranske družbe, nezadovoljne z rigidnostjo iranske oblasti". Žirija pa je v utemeljitvi med drugim zapisala, da "film onkraj vseh klišejev portretira družino ob slovesu od ljubljenega sina, preden vstopi v neznano prihodnost in postane le gola številka v migrantski statistiki" ter da se "ena največjih človeških tragedij pred nami odvije s subtilnim smislom za humor".

Nagrado vodomec je v Panahijevem imenu prevzel programski direktor Liffa Simon Popek. Foto: STA

Vodomca - posebno omembo si je prislužil film Oblak v njeni sobi Zheng Lu Xinyuan.

Nagrado za najboljši kratki film je prejel Steakhouse Špele Čadež, ki ga je žirija označila kot "fascinantno študijo nasilnega razmerja v družini dveh, s pravo mero začinjenosti in tehnično briljantnostjo".

Posebno omembo je prejel film Tekma režiserja Romana Hodela, nagrado FIPRESCI pa film Telesce režiserke Laure Samani. Žirija je o njem med drugim zapisala, da "avtentično in na izročilu prednikov osnovano, toda hkrati sodobno filmsko zgodbo univerzalnega pomena Laura Samani upodobi z brezkompromisno estetiko in globokim občutjem, da so čudeži mogoči".

Nagrada občinstva zmaj je šla gruzijskemu filmu In potem sva zaplesala? Levana Akina, nagrada žirije Art kino mreže Slovenije nemškemu filmu Pravi moški Marie Schrader in nagrada mladinske žirije Kinotripa francoskemu filmu Dogodek Audrey Diwan.