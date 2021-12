Po intervjuju pri Miši Molk zaokrožil star posnetek pogovora z Mio Skrbinac #video

Kakšno je vaše mnenje o poteku intervjuja voditeljice Miše Molk z igralko Mio Skrbinac? Miša Molk je z vprašanji presenetila igralko. 1569 glasov + 10,65%

Vprašanja v intervjuju so bila vnaprej dogovorjena. 13165 glasov + 89,35% Oddanih 14734 glasov

13. maja 2019 je Mia Skrbinac nastopila kot gostja okrogle mize. Glavna tema: Lezbijke v uprizoritvenih umetnostih. Po govorih sogovornic je moderatorka besedo predala Mii, ki jo je nagovorila z naslednjimi besedami: "Mio smo povabili predvsem zaradi tega, ker je ena od redkih deklariranih lezbijk na gledališki sceni ... "

Mia izrečenemu ni oporekala, ampak je podala svoje mnenje glede pereče tematike: "Ženska je v teatru še vedno seksualni objekt in mora ustrezati tem stereotipom, krhkosti in temu, da si brez lastnega mnenja, bog ne daj, da si močna ženska, kaj šele, da si lezbijka! Ker lezbijka pač ni ženska ... "

Nadaljevala je, da pozna kar nekaj žensk, ki so lezbijke in se ne deklarirajo kot lezbična pisateljica, pesnica, režiserka ali igralka. "Še vedno je prisoten ta strah, da če se izpostaviš kot lezbijka, se te bo takoj etiketiralo kot 'Aha, to je pa tista lezbična igralka, lezbična umetnica in je predvsem lezbijka'. In to je ta težava."

Celoten pogovor si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku (Mia govori od 23. minute naprej):

