V Piranu bo od 6. maja do 18. junija potekalo snemanje slovenskega mladinskega celovečernega filma Tartinijev ključ režiserja Vincija Vogua Anžlovarja. Občina Piran je snemanje mladinskega filma podprla z namenom širše promocije kraja in Giuseppeja Tartinija kot najbolj prepoznavnega Pirančana.

Predvidenih je petnajst snemalnih dni, ki bodo potekali na javnih površinah po piranskih ulicah in trgih. Med drugimi na Prvomajskem in Tartinijevem trgu, na Punti in v piranskem pristanišču. Dva dni bodo snemali tudi v Portorožu, in sicer v središču mesta in na cesti Obala.

Film je prirejen po istoimenskem romanu Romana Kukoviča, v katerem trojica mladih odkriva skrite in nepoznane kotičke Pirana. Skozi prizmo ugank, rebusov, anagramov in drugih miselnih nalog se poslavljajo od poletja in prebijajo do končne rešitve.

Film bo režiral režiser filma Babica gre na jug

Roman je mozaik lepot starega mesta, radoživih dogodkov ter zapletov, razpletov in preobratov, v katerih se na izvirne načine srečujejo tako dobro in zlo kot tudi danes vse bolj prezrta socialna neenakost, ki jo zaznamo že med glavnimi junaki, so o romanu zapisali pri Mladinski knjigi.

Režiser in scenarist Vinci Vogue Anžlovar je najbolj znan po prvem slovenskem celovečernem filmu v samostojni Sloveniji Babica gre na jug. Po nekajletnem premoru se je na filmska platna vrnil z režijo filma Dedek gre na jug, ki je imel slavnostno premiero ob koncu lanskega leta. Podpisuje se pod številne dokumentarne filme, sodeloval pa je tudi pri ustvarjanju kultne humoristične serije Naša mala klinika.