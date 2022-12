Novi Avatar v slovenskih kinih podira rekorde

Posneti nadaljevanje najuspešnejšega filma vseh časov je zastrašujoč izziv, a je zdaj že vse bolj očitno, da je režiserju Jamesu Cameronu to uspelo. Film Avatar: Pot vode, ki je bil prejšnji teden premierno prikazan v kinematografih po vsem svetu, je svojo pot začel precej uspešno, saj je zaslužil skoraj 435 milijonov dolarjev (409 milijonov evrov). Na svetovni ravni je to tretji najboljši rezultat v zadnjih treh letih, takoj za Marvelovima uspešnicama Doktor Strange v multivesolju norosti in Spider-Man: Ni poti domov.

V Sloveniji je bil novi Avatar v nasprotju s preostankom sveta še uspešnejši, saj je ustvaril najboljši otvoritveni konec tedna izmed vseh filmov produkcijske hiše Walt Disney (mednje spadajo tudi Marvelovi filmi) v Sloveniji.

Foto: Jaka Arbutina/Mediaspeed/slovenia.info

Obenem je bil to najboljši otvoritveni konec tedna predvajanja med vsemi filmi od začetka pandemije covida in četrti najuspešnejši otvoritveni konec tedna vseh časov v Sloveniji. Vse to kljub dejstvu, da so pretekli konec tedna zaznamovale zaključne tekme svetovnega prvenstva v nogometu.

Film Avatar: Pot vode si je prvi konec tedna predvajanja v slovenskih kinematografih ogledalo rekordnih 23.970 gledalcev (z zaslužkom 225.080 evrov), od začetka predpremiernega predvajanja prejšnjo sredo do vključno nedelje pa 26.891 gledalcev (z zaslužkom 255.726 evrov), je sporočil distributer Blitz Film.