Neverjetna pustolovščina v različnih svetovih

animirana pustolovščina PLAYMOBIL FILM pa naredni spored v sinhronizirani različici v kinematografe prihaja 5. DECEMBRA 2019.

Potem ko se brat in sestra znajdeta v animiranem vesolju Playmobil, mora sestra rešiti brata in ga pripeljati nazaj domov. A pred tem odkriva svetove, kjer se zgodi lahko karkoli.Animacijo je režiral Lino DiSalvo, scenarij pa napisali Blaise Hemingway, Greg Erb in Jason Oremland. V animirani pustolovščini zaigrajo Anya Taylor Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert, Kenan Thompson, Meghan Trainor in drugi.

O zgodbi

Ko Marlin mlajši brat Charlie nepričakovano izgine v čarobno, animirano vesolje Playmobil, se nepripravljena Marla odpravi na pot, da bi ga pripeljala nazaj domov. Medtem ko se odpravlja na fantastično potovanje po osupljivih novih svetovih, se Marla pridruži novim junaškim prijateljem - vozniku živil Delu, drznemu in karizmatičnemu tajnemu agentu Rexu Dasherju, ljubečemu robotu in ekstravagantni pravljični vili in še drugim junakom, ki ji razkrijejo nove svetove… Marla in Charlie med neverjetno pustolovščino ugotovita, da ne glede na to, kako se življenje odvija, lahko dosežeš vse, le če verjameš vase.

IGRALSKA ZASEDBA: Anya Taylor Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert, Kenan Thompson, Meghan Trainor

REŽIJA: Lino DiSalvo

SCENARIJ: Blaise Hemingway, Greg Erb in Jason Oremland

PRODUCENTI: Moritz Borman, Dimitri Rassam, Aton Soumache, Alexis Vonarb, Timothy Burrill, Axel Von Maydell, Mary Maffei, Jean-Bernard Marinot, Olivier Rakoto

IZVRŠNI PRODUCENTI Lino DiSalvo, Greg Erb , Adam Fogelson, Stephan Franck, Olivier Glaas, Emmanuel Jacomet, Dan Mintz, Bahman Naraghi, Jason Oremland, Tito Ortiz, Bob Persichetti, Robert Simonds

ŽANR: animirana pustolovščina

