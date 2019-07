Neverjetna preobrazba: tako je v novi vlogi videti Renée Zellweger #video

Ameriška igralka Renée Zellweger se je za prihajajočo biografijo Judy vživela v eno največjih zvezdnic in filmskih legend, Judy Garland. Zdaj je končno prispel prvi napovednik, ki ponuja vpogled v to, kakšna je Renée kot Judy.

Še preden so pokazali prvi uradni napovednik, so številni izrazili mnenje, da Renée Zellweger ni primerna za upodabljanje ene največjih zvezd, Judy Garland, in jo brez pravega razloga kritizirali.

A prvo (pravo) mnenje si lahko ustvarimo šele zdaj, po izdanem prvem napovedniku za biografijo, ki bo v kinematografe prišla konec septembra. Nekateri filmski kritiki že menijo, da je 50-letna ameriška igralka resna kandidatka za oskarja naslednje leto.

Renée se je v Judy vživela v njenem najhujšem obdobju

Film se ne začne na začetku Judyjine bogate kariere, ki je med drugim vključevala vloge v legendarnih filmih Čarovnik iz Oza, Zvezda je rojena, Meet Me in St. Louis, ampak v njenem najbolj kritičnem obdobju: pozimi leta 1968. Po smrti očeta je imela velike težave z drogami, poskuša je začeti novo življenje, poleg tega pa ji je začel pešati še glas.

Biografija se torej osredotoča na obdobje, ko začne njena svetla zvezda počasi ugašati: Judy je namreč umrla leto kasneje, leta 1969, po naključnem predoziranju z mamili. Stara je bila komaj 47 let.

Čeprav film prikazuje težavno leto pred njeno smrtjo, je imela Judy v resnici skozi celo življenje težave v zasebnosti. Zgodnja slava je vplivala tako na njeno psihično kot fizično zdravje vse od najstniških let, ko je kot 17-letnica dobila eno najpomembnejših vlog svojega življenja, v muzikalu Čarovnik iz Oza. Na njeno negativno samopodobo so ves čas vplivali filmski ustvarjalci in producenti, ki so menili, da ni dovolj lepa in privlačna. Vse to je kmalu privedlo do težav z alkoholom in drogami, pa tudi finančne nestabilnosti.

Poleg Renée so v filmu Judy zaigrali še Jessie Buckley, ki se je spomnimo kot Ljudmile Ignatenko iz izjemne serije Černobil, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon in Bella Ramsey, ki je zaigrala v Igri prestolov. Biografija v svetovne kinematografe prihaja 27. septembra.

