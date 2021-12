Najboljši filmi leta 2021: na prvem mestu zgodba o genocidu v Srebrenici #video

Spletni agregat Metacritic, ki na enem mestu združuje ocene vplivnih kritikov z vsega sveta in iz njih izračuna povprečno oceno, je objavil lestvico najboljših oziroma najbolje ocenjenih filmov preteklega leta.

Na prvo mesto se je zavihtel film Quo vadis, Aida?, v katerem je bosanska režiserka Jasmila Žbanić ob 25. obletnici množičnega poboja Bošnjakov v Srebrenici obudila boleče spomine na eno največjih tragedij sodobnega časa. Film je pobral vrsto mednarodnih nagrad, nazadnje so ga na podelitvi evropskih filmskih nagrad razglasili za najboljši film leta 2021, nominiran pa je bil tudi za mednarodnega oskarja.

Top 10 filmov leta 2021:

1. Quo vadis, Aida?

2. Summer of Soul (Poletje duše)

3. Rocks

4. Petite Maman (Mala mama)

5. Memoria

6. This Is Not a Burial, It's a Resurrection

7. Flee (Beg)

8. Drive My Car (Vozi moj avto)

9. Procession

10. Wojnarowicz

