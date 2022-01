Letošnja podelitev oskarjev bo drugačna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh letih bo podelitev najprestižnejših filmskih nagrad spet imela voditelja, šušlja pa se že tudi o tem, kdo naj bi to bil.

Oskarji bodo letos prvič po letu 2018 spet imeli voditelja, ki bo povezoval celoten dogodek. Na zadnjih treh podelitvah so organizatorji preizkušali nove formate, mikrofone so si podajali zvezdniški podeljevalci nagrad, ni pa bilo osrednjega moderatorja, ki bi stresal šale in gledalce vodil skozi ves večer.

Podelitev oskarjev ima zadnja leta sicer porazno gledanost. Leta 2020, tik preden je udarila pandemija covid-19, si je televizijski prenos ogledalo 23,6 milijona ljudi, lani pa le 10,4 milijona.

Foto: Reuters

Zadnjo podelitev z voditeljem, tisto iz leta 2018, ki jo je vodil Jimmy Kimmel, si je ogledalo 26,6 milijona ljudi, zdaj pa se organizatorji očitno trudijo vrniti na pot stare slave.

Pojavljajo se tudi že prve govorice, kdo naj bi bil voditelj letošnjih Oskarjev, ki bodo 27. marca. The Hollywood Reporter poroča, da si filmska akademija za vlogo voditelja želi igralca Toma Hollanda, najnovejšega Spider-Mana. Holland je sicer že decembra izjavil, da ga vodenje podelitve zanima.

Kot najverjetnejšega voditelja letošnjih Oskarjev trenutno omenjajo Toma Hollanda. Foto: Reuters

"Če bi me povabili, bi privolil," je dejal za The Hollywood Reporter, "bilo bi zabavno, v tem bi res užival."

