Vodja filmskega festivala v Cannesu Thierry Fremaux je v ponedeljek, dan pred začetkom letošnjega festivala, ostro kritiziral konkurenčne dogodke, ki v svoj tekmovalni program spuščajo filme, ki so jih posneli pretočni giganti, kot je Netflix. Po njegovem mnenju bi pri tem morali uveljaviti strožje kriterije, kot to velja v Cannesu - tam namreč lahko sodelujejo le filmi, ki jih predvajajo tudi v francoskih kinih.

"To ni zahtevno pravilo, a ga Netflix ni hotel sprejeti," je po poročanju Reutersa dejal Fremaux.

Leto 2019 odlično, leto 2020 pa katastrofalno

"Leto 2019 je bilo za kinematografijo odlično, leto 2020 pa je bilo največja katastrofa v zgodovini filma," je dejal Fremaux ter dodal, da so Netflix in podobne platforme prav po zaslugi te krize dobili zagon in pobrali vrsto pomembnih filmskih nagrad, tudi oskarjev.

Thierry Fremaux Foto: Reuters

Netflix, Amazon in druge pretočne platforme so v zadnjih letih postale pomembni igralci v svetu filma, zanje snema vse več zvenečih režiserskih in igralskih imen. In medtem ko v Cannesu njihovih filmov ne sprejemajo v tekmovalni program, ker jih ne predvajajo v kinih, so jih nekateri drugi pomembni festivali, med njimi beneški, že sprejeli.

Tudi v Cannesu so leta 2017 v tekmovalnem programu že predvajali dva Netflixova filma, a so po jeznem odzivu francoskih kinematografov zaostrili kriterije za sodelujoče filme. Letos so Netflix povabili k sodelovanju v netekmovalnem programu, a jih je pretočni gigant zavrnil.

Letos je predsednik festivalske žirije režiser Spike Lee. Foto: Reuters

Slovenija na 74. filmskem festivalu v Cannesu

Cannski filmski festival se letos vrača po dveh letih, potem ko so ga lani zaradi epidemije covid-19 odpovedali. Na letošnjem festivalu sta se v različna programska tekmovalna sklopa uvrstili tudi slovenski manjšinski koprodukciji. V programu Tedna kritike bo na ogled prvenec italijanske režiserke Laure Samani z naslovom Telesce, v programu 15 dni režiserjev pa bo film Morena, prvenec hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović.

V sklopu festivala bo od 6. do 15. julija potekala tudi filmska tržnica. Slovenski filmski center bo na tržnici predstavil slovenska celovečerna filma - prvenec režiserke Tijane Zinajić Prasica, slabšalni izraz za žensko in dokumentarec režiserke Haidy Kancler z naslovom Smučarske sanje.

V program tržnice Circle Women Doc Accelerator - Cannes Docs Showcase se je uvrstil celovečerni dokumentarni prvenec Cent'anni režiserke Maje Doroteje Prelog, v program L'Atelier 2021 pa filmski projekt v razvoju Niti besede režiserke Hanne Slak.