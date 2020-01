Lahko Korejci povzročijo senzacijo na letošnjih Oskarjih? #video

Sezona filmskih nagrad v Los Angelesu se bliža vrhuncu, podelitvi oskarjev, ki bo 9. februarja. V nedeljo zvečer so podelili nagrade igralskega ceha (SAG), ki se namesto na filmske in TV-izdelke osredotočajo na igralce in njihovo izvedbo vlog.

Najprestižnejšo med nagradami SAG, tisto za najboljšo filmsko zasedbo, so osvojili igralci južnokorejskega filma Parazit in s tem premagali naslove, kot so Irec, Jojo Rabbit, One so bombe in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

Lahko Korejci odnesejo tudi oskarja za najboljši film?

Nagrado SAG za najboljšo filmsko zasedbo je tokrat tudi prvič odnesla zasedba tujejezičnega filma. Parazit je tudi prvi južnokorejski film, nominiran za oskarja za najboljši film, ob tej pa ima še pet oskarjevskih nominacij. Svoj zmagoviti pohod je sicer začel na lanskem filmskem festivalu v Cannesu, kjer mu je žirija soglasno podelila zlato palmo.

Trenutek, ko je ekipa filma Parazit izvedela, da je nominirana za oskarja za najboljši film:

Parazit, film, ki ga označujejo za komično dramo in triler hkrati, je s tem zmagovitim pohodom postal resen kandidat za oskarja za najboljši film, pišejo ameriški mediji. Te teme se je po podelitvi nagrad SAG dotaknil tudi režiser filma Bong Joon Ho.

"Res je, da smo del te dirke in da smo dobili zagon," njegove besede povzema filmski portal Deadline, "a nocoj je najpomembnejše dejstvo, da je zasedba dobila priznanje cehovskih kolegov. Glede oskarjev pa nihče ne more napovedati, kaj se bo zgodilo."

Bong Joon-ho, režiser filma Parazit Foto: Getty Images

Drugi dobitniki nagrad SAG

Nagrado za najboljšo igralko v glavni vlogi je v nedeljo zvečer odnesla Renee Zellweger za film Judy, za najboljšega igralca v glavni vlogi pa Joaquin Phoenix v filmu Joker. Med stranskimi igralkami je slavila Laura Dern v filmu Zakonska zgodba, med stranskimi igralci pa Brad Pitt v Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

V televizijskih kategorijah so nagrado SAG za najboljšo igralsko zasedbo v dramski seriji dobili igralci serije Krona, med komičnimi serijami je slavila zasedba serije Čudovita gospa Maisel, najboljša igralka v dramski TV-seriji je postala Jennifer Aniston (Jutranji šov), v komični seriji Phoebe Waller-Bridge (Bolhača), v miniseriji pa Michelle Williams (Fosse/Verdon). Nagrado za najboljšega igralca v dramski seriji je osvojil Peter Dinklage (Igra prestolov), v komični seriji je slavil Tony Shalhoub (Čudovita gospa Maisel), najboljši igralec v miniserijah pa je postal Sam Rockwell (Fosse/Verdon).

Oglejte si še: