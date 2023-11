Konec stavke igralcev pozdravil tudi Joe Biden: "Sindikati imajo moč"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Hollywoodu predstavniki igralskega sindikata SAG-AFTRA, igralci in delodajalci slavijo konec stavke igralcev, ki je trajala 118 dni, čeprav mora dogovor o novi triletni kolektivni pogodbi formalno potrditi še večina članov sindikata. Prav tako še niso znane podrobnosti pogodbe.

Približno 60 tisoč od skupaj 160 tisoč članov igralskega sindikata se je v ZDA 14. julija pridružilo stavki scenaristov, ki se je medtem po dogovoru med njihovim sindikatom in delodajalci končala 27. septembra. Nekaj časa je to bila prva skupna stavka ameriških igralcev in scenaristov v več kot 60 letih.

Studijska produkcija se po koncu stavke scenaristov ni obnovila, ker se je stavka igralcev, ki so pravzaprav zahtevali podobno kot scenaristi, nadaljevala. Poleg višjih kompenzacij za delo in predvajanje pretočnih vsebin so oboji zahtevali tudi ureditev pogodb glede na vedno večjo uporabo umetne inteligence.

Foto: Reuters

Igralci naj bi izposlovali za sedem odstotkov višje plače v kolektivni pogodbi, ki bo veljala tri leta, kar je dva odstotka več, kot je uspelo scenaristom. Sindikat je presodil, da je skupna vrednost nove kolektivne pogodbe za igralce vredna več kot milijardo ameriških dolarjev.

Igralci bodo poleg višjih plač dobili tudi višji delež od predvajanja pretočnih vsebin, nekaj več drugih ugodnosti in zaščito pred izkoriščanjem umetne inteligence, pri čemer podrobnosti še niso znane, z izjemo tega, da bodo morali studii vprašati vsakega igralca posebej, ali lahko z umetno inteligenco vstavijo njegovo podobo v filme ali nadaljevanke.

Foto: Reuters

Dogovor je bil dosežen v času, ki bo studiem omogočil, da dokončajo filme, ki bodo izšli prihodnje poletje, in televizijske serije za prihodnjo pomlad. "Uspelo nam je," je sporočil igralec Noah Schnapp in na Instagramu objavil podobo scenarija za zadnjo sezono Netflixove uspešnice Stranger Things.

Nekateri filmi, kot je še eno nadaljevanje Misije nemogoče s Tomom Cruisom, so se izidu prihodnje poletje že odpovedali, za številne druge filma pa upanje ostaja. Snemanje filma o superjunaku Deadpool 3 s Hughom Jackmanom se bo tako nadaljevalo še ta mesec, poroča medij Variety, podobno pa bo tudi z drugimi filmi.

Konec stavke pomeni tudi, da bo podelitev filmskih nagrad oskar potekala marca prihodnje leto, datumi za podelitev drugih nagrad, kot so zlati globusi, pa bodo znani decembra.

Foto: Reuters

"Res lahko slavimo to pogodbo," je za CNN izjavila predsednica sindikata SAG-AFTRA Fran Drescher in izrazila olajšanje, da se jim je vztrajnost obrestovala za zgodovinsko pogodbo v pravem trenutku.

Predsednik ZDA Joe Biden, ki se predstavlja kot največji podpornik sindikatov v zgodovini ameriških predsednikov, je do zdaj lahko pozdravil več uspešnih koncev stavk, med drugim v avtomobilski industriji. V četrtek je pozdravil tudi konec stavke igralcev.

"Kolektivna pogajanja delujejo. Sindikati imajo moč," je med drugim sporočil Biden.