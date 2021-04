Oskarjevka Kate Winslet se je za novo vlogo v seriji Mare iz Easttowna prelevila v dektektivko iz mesteca v Pensilvaniji, za katero se je pripravljala s pomočjo prave detektivke in vsakodnevnimi treningi. "Fizično sem se morala lotiti ogromnih moških in jih spraviti na tla," je razkrila v ekskluzivnem intervjuju.

Serija Mare iz Easttowna spremlja detektivko iz mesteca v Pensilvaniji Mare Sheehan, ki preiskuje krajevni umor, medtem ko se njeno osebno življenje postopoma sesuva v prah. Zgodba razkriva temačno plat tesno povezane podeželske skupnosti in preučuje, kako družinske tragedije iz preteklosti opredeljujejo našo sedanjost.

V neustrašno Mare se je prelevila britanska igralka Kate Winslet, ki je v vlogi videla številne izzive: učenje detektivskega poklica, dobro telesno pripravljenost in nenazadnje še poseben ameriški naglas. "To je bil še en dejavnik, ki je prispeval k moji odločitvi," je dejala v intervjuju in dodala, da obožuje like z ameriškimi naglasi, a da je bil naglas Delco, ki ga govorijo v okrožju Delaware, še posebej zapleten.

Snemanje je nekoliko zapletla tudi pandemija novega koronavirusa, zaradi česar so ga morali prekiniti, zato je bila 45-letna igralka v vlogo vpeta več kot eno leto in pet mesecev.

Kako je prišlo do snemanja serije, kdaj ste pristali na sodelovanje?

Pravzaprav je bil bizaren čas. Septembra 2018 sem bila ravno sredi snemanja v Veliki Britaniji in v istem mesecu sem v roke dobila tako scenarij za film Ammonite kot za prvo in drugo epizodo Mare. Na koncu sem sprejela obe čudoviti vlogi. Bila sem zelo, zelo navdušena, da bom spet sodelovala z HBO - z njimi sem posnela že Mildred Pierce in imela sem res neverjetno izkušnjo. Prebrala sem scenarij in bil je kot sanje igralke srednjih let, čisto iskreno. Pravzaprav sovražim ta izraz, a stara sem 45 let, nimam jih več 20.

In ko sem prebrala Mare ... Veste, bila sem presrečna, da so me prosili, naj preberem nekaj, kar bi lahko ponudili ameriški igralki. Scenarij je bil čudovito napisan in čutila sem Mare, ko sem izgovarjala njene besede. To je zame vedno pravi pokazatelj: pri branju scenarija vedno na glas preberem delčke in se igram. K temu povabim tudi sina ali hčerko: "Pridi in hitro preberi z mano to sceno." In potem dobim občutek: "Ooh, to bi lahko bilo dobro. To bi lahko bilo dobro." Pri Mare sem imela tak občutek takoj. Hkrati sem bila polaskana, da so me povabili, prevzeli pa so me tudi izzivi, ki jih je ponujala vloga.

Kakšni so bili ti izzivi?

Gre za zgodbo, ki se dogaja v okrožju Delaware izven Filadelfije v Pensilvaniji. Dogaja se v drugačni državi kot je moja, poleg tega je ta lik povsem drugačen kot jaz in takšnega še nikoli nisem igrala. Pred tem projektom še nikoli nisem bila v okrožju Delaware. Narečje, ki ga govorijo ljudje iz tega okrožja, je zelo specifično, kar je bil še en dejavnik, ki je prispeval k moji odločitvi, da sem sprejela vlogo. O moj bog, spet se moram učiti še en povsem drugačen ameriški naglas! Rada igram z naglasi, vendar je ta še posebej zapleten.

Kate je v vlogi videla številne izzive, zato jo je z veseljem sprejela. Foto: HBO

Kdo je Mare Sheehan?

Je lik, ki je steber skupnosti že vrsto let. Je narednica, in to dobra narednica. V okrožju izgine dekle, ki je hči druge domačinke, ki je Marina stara prijateljica. Vsi poznajo vse okoli Easttowna, zato so vse oči usmerjene v Mare in njeno iskanje Katie. Ne vedo, ali je mrtva ali živa, nič o tem, kaj se ji je zgodilo. Nimajo pojma. Poleg tega je Mare, ko je bila stara 16 let, poskrbela za zmagovalni koš na državnem prvenstvu v košarki za dekleta, zato jo mesto kuje v zvezde. Vsako leto njej v čast organizirajo veliko slavje zaradi te velike zmage izpred 25 let. Mare je zato zadržana pred celim mestom, saj jo vsi častijo kot junakinjo, vendar se sama nikakor ne počuti tako. Polovico časa si želi le zviti v klopčič in izginiti, vendar mora iti naprej.

Kako bi opisali osrednjo zgodbo serije?

Gre za umor v majhnem mestu in vsaka epizoda se konča dramatično in z ugibanjem gledalca, kaj se bo zgodilo naprej. Serija me je preprosto prevzela, epizoda za epizodo - saj poznate tisti čudoviti občutek, ko gledate dramo o umoru in skušajo najti morilca ... Plus, da je vse skupaj posneto tako prepričljivo. Pravkar sem ugotovila, da gre za zelo, zelo pametno zgodbo te vrste.

Da ne gre samo za kriminalno zgodbo. Gre bolj za skupnost, usmiljenje, sočutje in žalost; in kako resnični ljudje živijo in se spopadajo z resničnimi stvarmi in kako te resnične stvari niso vedno vesele. Lahko so velik izziv. Družinska dinamika se lahko premakne in se spreminja glede na nekaj, kar se je morda zgodilo v preteklosti ali kar se dogaja v sedanjosti.

Velik izziv ji je predstavljal tudi poseben ameriški naglas. Foto: HBO

Mare je nekdanja športnica in policistka. Kako ste se fizično pripravljali na vlogo?

Vedela sem, da bo to velik izziv. Šlo je za res veliko snemanje. Snemali smo 124 dni, potem pa je prišel covid-19 in je prav na sredi vse prekinil. Ta lik sem igrala dobro leto dni, skupaj s petimi meseci priprav. Morala sem ostati v zelo v formi. Ne zato, ker moramo nujno videti fit detektivko ali kaj podobnega, ampak zato, ker sem morala v seriji veliko teči. Fizično sem se morala lotiti ogromnih moških in jih spraviti na tla, opravljati aretacije.

Ves čas snemanja sem morala biti kot športnica, ki ves čas nekaj trenira. To ne pomeni, da sem dejansko fizično trenirala, sem pa veliko kolesarila, vsak dan sem poskušala prekolesariti 20 kilometrov ali kaj podobnega. Nič večjega, saj veste, dejansko ti to ne vzame toliko časa. Morala pa sem biti zdrava in to vzdrževati. Poleg tega je bilo lepo zaznati, da je bila v svoji mladosti močna, zdaj pa ni nujno tako. Nisem je hotela narediti za nemogočega nadčloveka, starega 40 let. Ženske večinoma niso takšne, trudimo se postoriti čim več med žongliranjem z vsemi obveznostmi. Sama sem vseskozi morala skrbeti zase, da sem lahko zdržala celotno snemanje, saj je šlo za res naporno vlogo.

Poleg tega se je učila še detektivskega dela in vsakodnevno skrbela za rekreacijo. Foto: HBO

Kakšne raziskave ste opravili glede detektivskega dela?

Veliko časa sem preživela na pravi policijski postaji, kjer mi je kolektiv detektivov, narednikov in policistov resnično pomagal. Še posebej narednica, po imenu Christine Blaylor. Je neverjetna in pogumna narednica. Imela je življenje, ki ni bilo ravno takšno kot Marino, vendar podobno v smislu, da je zelo mlada postala mama in ni imela velikih možnosti v življenju, zato je morala nekaj narediti, da je našla določeno stopnjo lastne vrednosti in smisla. Ko je bila stara 22 let, je v nakupovalnem središču, ko je ob sebi potiskala otroški voziček in v njem svojega otroka, naletela na prijatelja, ki je pravkar končal policijsko akademijo. Mislila si je: "Huh, to bi lahko storila tudi jaz. Sem v formi. Sem močna. Moj otrok je star že skoraj tri leta, hudiča, čez eno leto lahko tudi sama poskusim." In to je tudi storila.

Bila je ena od le dveh žensk, ki sta diplomirali iz svojega razreda, od 55 ljudi. Danes je narednica in je skoraj enako stara kot jaz. Bila je neverjetna do mene in v zelo, zelo veliko podporo. Kadar smo snemali policijske ali detektivske scene, ki so zahtevale podrobno detektivsko delo ali če sem morala uporabiti orožje, je bila vedno tam. Že samo njena potrditev, kot: "Ja, tako mora biti, to je videti resnično," je bilo vse, kar sem morala slišati.

Premiera serija Mare iz Easttowna bo v ponedeljek, 19. aprila na HBO GO.

Preberite tudi: