Igralec obžaluje slavno vlogo: Želim se opravičiti vsakemu Indijcu posebej

Priljubljeni igralec Hank Azaria je kar 31 let posojal glas liku Apuju iz legendarne animirane serije Simpsonovi, a je šele lani spoznal, da je bila to velika napaka.

Belopolti igralec Hank Azaria je vse od začetka predvajanja serije Simpsonovi leta 1989 posojal glas indijskemu prodajalcu Apuju, ki je bil že od samega začetka tarča kritik zaradi stereotipne uprizoritve Indijcev. Poleg tega je številne zmotilo tudi dejstvo, da prodajalcu posoja glas igralec, ki nima indijskih korenin.

Lani, po 31 letih upodabljanja, je Azaria sporočil, da se umika od vloge ter da so odločitev sprejeli skupaj z ustvarjalci serije. Prekinitvi so botrovali ravno vse glasnejši očitki zaradi rasnih stereotipov.

Zdaj pa je igralec dodal, da tako močno obžaluje posojanje glasu Apuju, da se želi opravičiti vsakemu Indijcu posebej.

"Sam sem prispeval k negativnim posledicam"

To je povedal v zadnji epizodi podcasta Armchair Expert, ki ga vodita igralca Dax Shepard in Monica Padman, ki je Američanka indijskega porekla. Šestinpetdesetletni Azaria je dejal, da je serija nastala z dobrimi nameni, a je z leti "žal prispevala k strukturnemu rasizmu v ZDA". Ob tem se je posipal s pepelom in dodal, da se sam prej preprosto ni zavedal tega.

"Samo zato, ker so imeli dobre namene, še ne pomeni, da to ni prineslo negativnih posledic. In sam sem prispeval k temu," je priznal v podcastu.

Nato je nagovoril direktno Padmanovo: "Resnično se opravičujem, čeprav vem, da nisi prosila za opravičilo. Ampak to je pomembno. Opravičujem se za svoj doprinos k stereotipu in da sem bil del tega. Občutek imam, da moram osebno iti do vsakega Indijca in se mu opravičiti."

Pri razumevanju problematike mu je pomagal tudi njegov najstniški sin in pogovori z indijskimi dijaki na njegovi šoli. "Tam je bil 17-letnik, ki ni nikoli videl Simpsonovih, a je vedel, kaj Apu pomeni. Praktično je to postala žaljivka."

Hank je indijskemu prodajalcu Apuju glas posojal 31 let. Foto: IMDb

Belopolti igralci ne bodo več upodabljali nebelih likov

Prah okrog Apuja se je dvignil leta 2017, ko je komik Hari Kondabolu posnel dokumentarni film The problem with Apu (Problem z Apujem, op. p.), v katerem je poudaril, da ni težava v liku z indijskim naglasom, temveč v stereotipnem pretiravanju.

Po umiku Azarie je soustvarjalec Simpsonovih Matt Groening za BBC sporočil, da so pri seriji začeli aktivno delati v smeri inkluzivnosti. Lani je napovedal, da belopolti igralci ne bodo več upodabljali nebelih likov, februarja letos pa je dejal, da bo vlogo afriškoameriškega zdravnika Juliusa Hibberta prevzel temnopolti igralec Kevin Michael Richardson. Doslej mu je glas posojal belopolti Harry Shearer.

