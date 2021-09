Bond dočakal premiero, v četrtek pride v Slovenijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mnogo zapletih, dolgem snemanju in še daljšem čakanju na premiero je zdaj novi, 25. film o Jamesu Bondu vendarle tukaj. V torek zvečer je svetovno premiero doživel v Londonu, pri nas na redni spored kinematografov prihaja v četrtek.

Ni čas za smrt (No Time To Die), 25. film iz franšize o tajnem agentu Jamesu Bondu, je v torek zvečer vendarle dočakal premiero, ki so jo pred tem zaradi pandemije covid-19 večkrat preložili.

"Filmov ne snemamo zase, ampak za druge in komaj čakam, da ga ljudje vidijo," je pred premiero dejal Daniel Craig, ki je tokrat zadnjič stopil v Bondove čevlje.

Na rdeči preprogi so se ob njem sprehodili soigralci Rami Malek, Lea Seydoux, Ana de Armas, Lashana Lynch in Naomie Harris ter režiser filma Cary Joji Fukunaga, sicer pa se je premiere v Royal Albert Hallu udeležila vrsta znanih obrazov.

Lashana Lynch, Daniel Craig, Lea Seydoux in režiser Cary Joji Fukunaga Foto: Reuters

Med njimi so bili tudi člani britanske kraljeve družine, princ Charles z ženo Camillo in princ William z ženo Catherine, ki je navdušila s svojo opravo, bleščečo zlato obleko oblikovalke Jenny Packham.

Kdaj ga bomo gledali v Sloveniji?

Po svetovni premieri novi Bond, ki traja kar dve uri in 43 minut, zdaj začenja pohod po svetu. Na redni spored slovenskih kinematografov prihaja v četrtek, ko ga bodo začeli predvajati v ljubljanskem Koloseju, Kinu Bežigrad, Mariboxu in vseh centrih Cineplexx, vrteli ga bodo tudi v ljubljanskem "drive-in" kinu.

V filmu Ni čas za smrt se tajni agent James Bond umakne iz aktivne službe in uživa v mirnem življenju na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIE prosi za pomoč pri misiji reševanja ugrabljenega znanstvenika, ki pa se pozneje izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo pričakovati. Najboljšega agenta pa vodi na sled skrivnostnega nasprotnika Safina, ki je oborožen z nevarno novo tehnologijo.