Avgust na HBO: serije in filmi št. 1

Avgusta bomo na programih in storitvah HBO dočakali nove sezone treh uveljavljenih serij in premiero povsem nove serije, ljubitelje filmov pa bosta navdušili premieri najnovejšega ZF-spektakla Stevena Spielberga in trilerja, v katerem igrata Matthew McConaughey in Anne Hathaway.

SERIJE MESECA

Logan Roy (Brian Cox) in njegovi štirje otroci nadzirajo enega od največjih medijskih konglomeratov na svetu in razmišljajo o času, ko se bo moral njihov ostareli oče umakniti iz podjetja. V drugi sezoni poskuša družina obdržati nadzor nad poslovnim imperijem. Prihodnost je videti vse bolj negotova, vendar je preteklost tista, ki jim najbolj grozi in jih bo nazadnje morda tudi uničila. • Premiera nove sezone bo v ponedeljek, 12. 8., ob 20. uri na HBO.* │Na HBO OD/GO si lahko ogledate prvo sezono serije, nove epizode druge sezone pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih od 12. avgusta.

Priljubljeni komik in zvezdnik serije Podravnatelja Danny McBride se vrača na program HBO s komično serijo o svetovno znanem televizijskem pridigarju z dolgo tradicijo zavrženosti, pohlepa in dobrodelnosti – vse to v imenu gospoda Jezusa Kristusa. • Premiera nove serije bo v ponedeljek, 19. 8., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO bodo nove epizode na voljo ob ponedeljkih od 19. avgusta.

Serija prikazuje čustvene posledice zunajzakonskega razmerja. Noah (Dominic West) je že 20 let poročen pisatelj s štirimi otroki, Alison (Ruth Wilson) pa mlada natakarica in žena, ki si poskuša po tragediji znova sestaviti življenje. Provokativna drama se ločeno odvija iz različnih zornih kotov in skozi jasne spominske prebliske vsakega lika pripoveduje zgodbo. • Na HBO OD/GO si lahko ogledate prve štiri sezone serije, prva epizoda pete sezone pa bo tam premierno na voljo v ponedeljek, 26. avgusta.

Dwayne Johnson se kot nekdanji športni superzvezdnik Spencer Strasmore vrača v peti sezoni priljubljene serije programa HBO. Ta prikazuje razkošni, neusmiljeni svet poklicnega ameriškega nogometa skozi oči skupine nekdanjih in zdajšnjih igralcev, ki poskušajo ostati v igri. • Premiera nove sezone bo v ponedeljek, 26. 8., ob 21.30 na HBO.* │Na HBO OD/GO si lahko ogledate prve štiri sezone, nove epizode druge sezone pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih od 26. avgusta.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

Baker Dill (Matthew McConaughey) je kapitan ribiške barke, ki prevaža turiste na majhnem karibskem otoku Plymouth. Njegovo idilično življenje vznemiri nekdanja žena (Anne Hathaway), ki ga obupano prosi, naj ubije njenega novega nasilnega moža. • Premiera: v nedeljo, 11. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od 11. 8. na voljo tudi na HBO OD/GO.

Ko leta 2045 umre avtor virtualne resničnosti OASIS, zapusti velikansko premoženje prvemu človeku, ki bi našel velikonočno jajce, skrito nekje v navideznem svetu. Želja po slavi in pohlep sprožita tekmovanje, ki zajame ves svet. Steven Spielberg je ZF-pustolovščino posnel po istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Clina. Premiera: v nedeljo, 25. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od 25. 8. na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Igralec št. 1:

