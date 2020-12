Kaj pravite na to praznično panakoto?

Oglasno sporočilo

Urška Fartelj je tokrat pripravila panakoto z belo čokolado in penino. Preverite recept!

5 dl sladke smetane Mu Cuisine

4 dl muškatne penine

10 lističev želatine

100 g bele čokolade

vaniljeva pasta

1 žlica sladkorja v prahu

jedilni biseri

jagode

vetrci

Žele iz penine:

Pet lističev želatine za pet minut namočimo v hladno vodo. Pol decilitra penine segrejemo do vrenja, odstavimo z ognja, dodamo ožeto želatino, premešamo, da se želatina stopi, dodamo preostalo penino, znova premešamo in žele nalijemo v kozarce. Postavimo v hladilnik za od dve do tri ure.

V žele potisnemo jedilne bisere, ki bodo ponazarjali mehurčke penine.

Panakota z belo čokolado:

Pet lističev želatine za pet minut namočimo v hladno vodo. Sladko smetano Mu Cuisine segrejemo do vrenja, odstavimo z ognja, vmešamo belo čokolado, vaniljevo pasto (ali semena) in dobro ožeto želatino. Pustimo na pultu, da se ohladi na sobno temperaturo.

Na strjen žele penine previdno nalijemo ohlajeno panakoto. Vse skupaj postavimo v hladilnik za vsaj pet ur, da se panakota strdi.

Naročnik oglasnega sporočila so Ljubljanske mlekarne.