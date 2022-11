Shoppster prejel Committee Award za izjemne rezultate

Shoppster.si je v okviru največjega tekmovanja spletnih trgovcev Web Retailer Award 2022 prejel posebno nagrado Committee Award. Tekmovanje organizira Ceneje.si, del skupine Heureka, in ima več kot desetletno tradicijo. Zmagovalce so izbrali spletni kupci in več kot 100-članska mednarodna komisija vrhunskih e-commerce strokovnjakov.

"Shoppster.si je prejel nagrado za izjemne rezultate, koncept in razvojno pot do zaupanja uporabnikov. Naša glavna cilja sta zadovoljstvo kupcev ter tehnična in zakonska skladnost z evropskimi standardi zanesljive spletne trgovine. S sodelovanjem na tekmovanju smo tako spletni trgovci lahko preverili, kakšen je naš položaj na trgu znotraj posamezne države in regije. Nagrada predstavlja izjemno priložnost in navdih za nove ideje, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo naši kupci še bolj zadovoljni," je poudaril direktor podjetja v Sloveniji Miran Agnič.

Na konferenci E-commerce Jam so bila slavnostno podeljena priznanja najboljšim spletnim trgovcem v regiji. Letos je na tekmovanju WRA 2022 sodelovalo 361 spletnih trgovin iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.