Slovenske sončne elektrarne v samem svetovnem vrhu

Višanje cen energentov ne prizadene le gospodinjstev, pač pa tudi gospodarske družbe. S povečano ozaveščenostjo o vplivu emisij toplogrednih plinov na okolje in podnebne spremembe ter zaradi visokih stroškov energentov imajo številni gospodarstveniki težave, ki obremenjujejo njihovo poslovanje. V zadnjih mesecih so se cene energentov občutno dvignile, kar je dodatno otežilo že tako zahtevne razmere.

Povečana proizvodnja električne energije prispeva k emisijam toplogrednih plinov, ki imajo škodljiv učinek na podnebje. Ta je še posebej pomemben, saj so podnebne spremembe eden največjih izzivov, s katerimi se spoprijema sodobna družba. Zavedanje o nujnosti zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida je vplivalo na premik v gospodarskem okolju, v katerem se podjetja vedno bolj osredotočajo na trajnostne rešitve.

Eden od načinov, kako se podjetja spopadajo s povišanimi stroški energentov in hkrati zmanjšujejo svoj vpliv na okolje, je namestitev sončnih elektrarn. Podjetja, ki so odvisna od napajanja z električno energijo, vse bolj prepoznavajo njihove prednosti, ki poleg zmanjšanja stroškov ponujajo tudi pozitiven okoljski vpliv.

Slovenska podjetja na sončni poti

Podjetja se vse bolj zavedajo družbene odgovornosti in potrebe po trajnostnem poslovanju. Z namestitvijo sončne elektrarne ne zmanjšujejo le stroškov energije, temveč tudi krepijo svojo trajnostno podobo. Ne nazadnje potrošniki cenijo podjetja, ki si prizadevajo za zmanjšanje svojega vpliva na okolje.

Tudi vse več slovenskih podjetjih se zaveda prednosti sončne energije tako za okolje kot za svoj poslovni izid. Različni sektorji gospodarstva, vključno z industrijo, kmetijstvom, storitvenimi podjetji in javnimi ustanovami, prepoznavajo potencial, ki ga prinašajo sončne elektrarne.

Vodilni svetovni fotonapetostni moduli izdelani v Sloveniji Solarni moduli BISOL so oblikovani in proizvedeni v Sloveniji, natančneje v Latkovi vasi pri Preboldu. Sestavljeni so izključno iz komponent najvišje kakovosti. Ponudijo lahko tudi edini fotonapetostni modul BISOL Supreme™ na svetu, ki jamči 25 let sto odstotkov izhodne moči. Bližina proizvajalca znatno zmanjša čas od naročila do montaže sončne elektrarne ter omogoči boljšo in bolj osebno pomoč strankam.

Solarni moduli, izdelani po evropskih merilih, so neprimerljivo boljša izbira. Kakovost izdelave fotonapetostnih modulov je v podjetju BISOL izkazana na vsakem korak, vsi uporabljeni sestavni deli in materiali so certificirani ter izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti. BISOL se ne osredotoča le na kakovostne izdelke, temveč tudi na uvedbo umetne inteligence in robotike v svojo proizvodnjo, kar prinaša napredno avtomatizacijo, izmenjavo podatkov in strojno učenje. Sam proces je izjemno natančen in zmanjšuje možnost napak. V celoti so ga razvili in implementiral v razvojni ekipi podjetja BISOL.

Poleg visoke kakovosti in trajnosti fotonapetostni moduli BISOL prinašajo boljšo energetsko učinkoviti in višje prihranke.

Robotizirano proizvodnjo BISOL si lahko brezplačno ogleda vsak kupec njihove sončne elektrarne.

Podjetja, ki so bila primorana zamenjati fotonapetostne module, so se odločila za BISOL

V preteklem desetletju so številna italijanska podjetja videla velik potencial za naložbe v sončne elektrarne in se odločila za njihovo vgradnjo. Kasneje se je izkazalo, da so nekateri proizvajalci ponujali module vprašljive kakovosti, kar je privedlo do degradacije in posledično zmanjšanega donosa sončnih elektrarn. Zaradi tega so bili investitorji prisiljeni v zamenjavo.

Številna podjetja so se v drugo odločila za fotonapetostne module BISOL. Pri tem jih je prepričala nizka stopnja degradacije, ki temelji na najvišjih standardih kakovosti v proizvodnji.

Solarni moduli BISOL se lahko pohvalijo z rekordno nizkim deležem reklamacij, ki znaša le 0,01 odstotka oziroma je kar desetkrat nižji kot v avtomobilski industriji. V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni imel niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije.

Izdelki BISOL po kakovosti spadajo v sam svetovni vrh solarnih izdelkov, o čemer priča podatek, da so razširjeni v več kot sto državah po vsem svetu - pred kratkim so osvojili tudi Antarktiko.

